Muzičar i producent Radomir Novaković, suprug pevačice Goce Tržan, danas slavi rođendan.

Mnogi ne znaju tačno koliko je Raša mlađi od supruge. Kako je muzičar danas naspunio 38 godina, a kako pevačica ove godine puni 52 godine, on je od nje mlađi tačno 14 godina.

Povodom Rašinog rođendana na svom Instagram nalogu oglasila se Lena Marinković, Gocina ćerka, koja Rašu posmatra kao svog oca.

Podsećamo, njen biološki otac Ivan Marinković, učesnik rijalitija, sa kojima nema kontakt, dok sa Rašom živi od svoje 4. godine.

Lena je objavila njihovu zajedničku fotografiju gde se grle, uz emotikone torte i vatrometa.

Inače, Goca Tržan je nedavno na pitanje da li je plaši što ćerke biraju partnere kakvi su njihovi očevi rekla je:

- S obzirom na to da joj je Raša otac, to me ne plaši jer je sjajan muškarac. Za ovih 13 godina, koliko smo zajedno, pokazuje kako muškarac treba da se ponaša prema ženi. Biće ona i s nekim kretenom sto posto, jer svaka od nas to mora da prođe, ali nadam se da će biti pametna i da će reći: "Ne, ne, ja sam živela sa Rakijem, znam kako muškarac treba da se ponaša i neću dozvoliti da to upropastiš.

Tržanova je objasnila i kakav je njihov odnos.

- Vrlo je posesivan i zaštitnički nastrojen otac. Čim ona pomene nekog dečaka on se odmah naježi, a ja mu kažem: "Aman čoveče, pusti je". Raša je čovek koji ume vrlo lepo da balansira između nas dve, naročito kada obe pošizimo - priznala je Tržanova jednom prilikom.

"U nekim stvarima je prestrog"

Lena Marinković je svojevremeno govorila o svom očuhu Raši Novakoviću u okviru TV formata "Moj savršen brak".

- Nemam neki osećaj da mi nije kao pravi roditelj, jer živimo zajedno godinama i normalan nam je odnos. Znam da se oni vole i koliko god oni mene nervirali, oni su ipak roditelji i to je normalno - rekla Lena svojevremeno, pa dodala:

- U nekim stvarima je možda i prestrog, ali u većini je ovako super. Nije da mi nešto brani i da me mnogo smara oko nekih stvari, ali možda nekad i pretera, ali kapira. Ne smaraju oni mene uvek u svakom trenutku, ja volim da provodim vreme sa njima i kao svaka normalna porodica smo - ispričala je jednom Gocina ćerka, koju je Goca nedavno ispratila na maturu.

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