Lokalne vlasti u gradu Vilasimijus na jugoistočnoj obali Sardinije uvele su niz novih ograničenja na plaži Punta Molentis, jednoj od najpoznatijih prirodnih plaža na ostrvu.

10 evra za ulazak na plažu, suncobrani - zabranjeni

Posetioci će morati da plate 10 evra za ulazak na javnu plažu, a samo porodice sa decom mlađom od 10 godina i osobe starije od 65 godina moći će da tamo postave suncobrane.

Dozvoljen je samo jedan suncobran po porodici.

Nova pravila izazvala su talas reakcija na društvenim mrežama. Mnogi Italijani ne kriju svoje neverice, a neki od njih upozoravaju na moguće zdravstvene posledice izlaganja suncu bez adekvatne zaštite. „Da bih postavio suncobran, moram da angažujem dete?“, napisao je jedan korisnik ispod objave opštine Vilasimijus na Fejsbuku.

Drugi se našalio: „Dakle, ako želim da dođem na plažu sa suncobranom, moram da dovedem dedu ili da imam bebu do sutra?“

Zabrane važe do kraja oktobra

Punta Molentis se ponovo otvara nakon što je prošlog leta bila zatvorena zbog velikog požara koji su podmetnuli piromani. Opština Vilasimijus je saopštila da su ih požar i „izuzetni vremenski događaji na moru“ podstakli da uvedu strože mere zaštite prirodnih lepota plaže, koja se nalazi unutar zaštićenog područja.

„Iz tog razloga, neophodno je ograničiti ljudski uticaj i osigurati očuvanje ovog prirodnog bogatstva za buduće generacije“, navodi se u saopštenju za javnost objavljenom na zvaničnom sajtu opštine. Osim suncobrana, zabranjeno je postavljanje paviljona, šatora i drugih oblika zaštite od sunca. Ograničenja će ostati na snazi do kraja oktobra.

Ljudi masovno negoduju

Neki građani pozivaju na bojkot plaže, dok drugi najavljuju da bi radije leto proveli na lokacijama gde mogu da se zaštite od sunca bez dodatnih ograničenja.

Slične mere se uvode i u drugim delovima Italije. Na plaži u Jezolu, nedaleko od Venecije, vlasti su smanjile broj mesta sa ležaljkama i suncobranima za čak 20.000 kako bi povećale rastojanje između posetilaca.

Pritisak na javne plaže se povećava poslednjih godina zbog sve skupljeg iznajmljivanja ležaljki i suncobrana na privatnim bazenima. Prema podacima italijanskog udruženja potrošača Altrokonsumo, prosečna cena iznajmljivanja dve ležaljke i suncobrana porasla je za 24 odsto u poslednjih pet godina, a samo u prošloj godini za šest odsto.

Zbog toga sve više Italijana izbegava privatne bazene, dok su protesti koji zahtevaju više besplatnih plaža postali sve češći poslednjih godina, piše Guardian.



