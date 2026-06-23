Igor Kostić poznatiji domaćoj javnosti kao Igor X, prvi put je govorio o romansi bivše supruge Mine Kostić sa Manetom Ćuruvijom javnosti poznatim kao Kasper.

Bez obzira što brak sa Minom nije imao srećan kraj, među njima danas nema nesuglasica.

- Nema zle krvi. Bilo je nesuglasica, nijedan razvod ne prođe divno i bajno, naravno da je bilo tih ružnih stvari, ali ja iskreno da treba da se setim, zaboravio sam. Sve je sada na mestu, kako treba. Ja sam joj radio dva spota, ako mogu da joj nešto pomognem tu sam. Želim joj dobro u poslu, jer ako je njoj dobro, biće i dobro mom detetu koje je sa njom. To su sad gluposti da ja njoj želim bilo šta loše u bilo kom smislu. Želim joj da bude i uspešna i srećna i zdrava i sve drugo.

Mina Kostić i njen novi dečko Mane Čuruvija Kasper su dali prvi zajednički intervju prilikom kog je Kasper uputio komplimente Igoru zbog načina na koji vaspitava ćerku, a Igor mu se zahvalio i dao sud o njihovom odnosu.

- Moram ovom prilikom da mu se zahvalim, čuo sam delove tog intervjua, nisam ga odgledao, ali evo zahvaljujem mu se. Drago mi je da je to zaključio, jer to negde potvruđuje ono što je meni bitno da sam dobar otac. Znam da su njih dvoje aktuelni, kao što joj želim svu sreću u poslu, želim joj sreću i u ljubavi, da je srećna i zaljubljena i iskreno se nadam da je to tako. Njega opet ne poznajem, ne mogu da pričam o njemu ništa, ako je njoj dobar, i ako je ona srećna sa njim, ja im želim svu sreću - kaže on, ističući da je on emotivno ispunjen i srećan:

- Srećan sam i zadovoljan u svakom smislu. U porodičnom, srećan sam i zadovoljan što imam dve ćerke koje su vaspitane, uspešne, lepe, pametne, srećan sam u poslu, jer sam ostario nešto što mi je bila želja. Srećan sam i u ljubavi. Opečen svom mojom prošlošću, rešen sam da ne izlažem svoj privatan život - zaključio je Igor Kostić.

Alo/Blic

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