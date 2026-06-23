Glumica Nataša Aksentijević progovorila je o gorućim temama sa domaće javne scene. Bez zadrške je komentarisala privođenje Slobe Vasića, a potom se oštro osvrnula i na promenu prezimena Meline Galić nakon razvoda od Harisa Džinovića.



- Stvarno ne znam, ti si mi sad to ispričao, ja ni ne znam ko je čovek. Mislim, mi ne znamo koliko on ima, na primer, straha od aviona i da li je upao u neki panični napad. Da li čovek ima problem sa klaustrofobijom ili je popio pa se neprikladno ponašao? To moramo sve da raščlanimo i znamo podatke da bih komentarisala. Kažeš da se pre borio s anksioznošću? E pa vidiš, možda čovek ima neku frku. Možda nije hteo odmah da krene na jake lekove, pa je pokušao tako da se preveze ako ima strah od leta. Ja poznajem ljude koji malo gucnu pre leta da bi to lakše podneli.

Znači, opravdavaš to na neki način?



- Poznajem ljude koji odbijaju da idu na turneje zato što ne mogu da uđu u avion. Moj kolega Peđa Damnjarić, na primer. Ali njega ne pamtim kao osobu koja bi to alkoholom rešavala u avionu. Ne bi on sebi dozvolio tu količinu alkohola da pravi skandal po avionu – on to obično uradi u kafani (smeh).

Kako komentarišeš to što se Melina Galić ponovo udala? Zapravo, zabranila je da se uopšte stavlja prezime Džinović pored njenog imena.

- Kako ne znam ko je, znam iz medija, ono „on je davao, a ona je uzela“ (smeh). Čekaj, što se naljutila? Pa ne možeš na delove svoje prošlosti da se ljutiš, to je bezveze. Plus dvoje dece. Onda govoriš tu o sebi – što si onda tolike godine bila tu ako se sad ljutiš? Ne znam, bezveze, stvarno - izjavila je Nataša u Alo VIP intervju koji možete pogledati ispod teksta.