Igor Kostić, poznatiji kao Igor X, nekada je harao estradom, a onda se naprasno povukao i nestao sa javne scene.

Sada je ponovo stao pred kamere, osvrnuo se na svoju karijeru, ali i na brak sa koleginicom Minom Kostić koji je davnih dana okončan.

Igor se prisetio susreta sa pevačicom koji je, kako je otkrio, započeo sasvim slučajno, u jednom kafiću gde je nastupao Adil.

- Cela naša priča je krenula jer je tražila manekena za spot, ali ja sam to odbio. Kasnije sam se predomislio, mislio sam da je to pametno, da me bude svuda - ispričao je Igor X.

Spot koji su snimili izazvao je pravi zemljotres na estradi, a za taj uspeh bio je zadužen poznati reditelj Dejan Milićević.

- Desilo se sve spontano. Njegova ideja je bila da se skinem i snimam ispod tuša. Spot je bio bum, bio je komentarisan, zapažen - rekao je Igor, te šokirao priznanjem o estradnim manipulacijama na koje je pristajao zarad pažnje.

- Nikada nisam naplaćivao intimne usluge, to je samo bila laž u nizu u medijima, ali ja sam na to pristao da bih dobio naslovnu stranu! Lepo su me ljudi pitali, ja sam mislio tada da je to okej, mislio sam da u to niko neće da poveruje - šokirao je Igor svojim priznanjem.

"Shvatio sam da sam pogrešio"

Pevač je danas svestan svojih grešaka i napominje da ne treba po svaku cenu težiti medijskoj prisutnosti.

- Tek kasnije sam shvatio da sam pogrešio i da ljudi u sve veruju - istakao je Igor, priznajući da brojne neistine u medijima, koje su izlazile uz njegovu saglasnost, nije mogao ni da unovči u trenutku kada je bio najzastupljeniji u javnosti.

Alo/Hype

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