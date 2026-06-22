Glumica Biljana Čekić sredinom prošle sedmice je izgubila kontrolu nad automobilom i sletela sa puta, a sada se oglasila za domaće medije i otkrila da se nalazi u bolnici.

Naime, Biljana je kratko rekla da je dobro, ali da trenutno ne može da hoda zbog nateknuća karlice.

- U bolnici sam, dobro sam. Nisam u stanju da pričam. Imam blago nateknuće karlice, ne mogu da hodam - rekla nam je Biljana kratko.

- Ona je upravljala automobilom „škoda“ i u jednom trenutku izgubila je kontrolu nad vozilom i probila zaštitnu ogradu i sletela sa mosta. U automobilu sa njom su bile još dve djevojke i sve su zadobile povrede – rekao je sagovornik Srpskainfo.

Prema njegovim riječima, misli da se radi o lakšim povredama.

- Čudno je da su prošle samo sa lakšim povredama, doslovno su probile ogradu i sletjeli u provaliju od nekoliko metara. Šta je uzrok nesreće za sada se ne zna, to će utvrditi dalja istraga – rekao je izvor.

Dara iz Jasenovca

Podsetimo, Biljana Čekić osvojila je srca publike i duboko dirnula celu naciju svojom ulogom male Dare u filmu "Dara iz Jasenovca". Ovu veliku i tešku glavnu ulogu mlada glumica je dobila na kastingu koji je bio organizovan u njenoj školi.

Alo/Blic

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