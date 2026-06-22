Verenik Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, odgovorio je na oštre reči voditeljke Pink televizije Jovane Jeremić, koja je istakla da je pevačica završila u bolnici "Laza Lazarević" zbog njega.

- Jovana Jeremic poziva da mi se zabrani ulazak u moju zemlju!!! Vrlo je opasno kada voditeljka nacionalne televizije poziva na ovakve stvari. Verujem da će se televizija Pink ograditi od ovog njenog poziva da mi se zabrani ulazak u moju zemlju u budućnosti - naveo je on i dodao:

- Jovanu Jeremić kako god bilo ko doživljavao, mora se uzeti u obzir da ovakav vid poziva na zabranu ulaska u zemlju građanina zemlje Srbije, ne može proći neopaženo jer izaziva ozbiljnu zabrinutost kuda ide naše društvo ako voditelj nacionalne televizije ima slobodu da poziva na ovakve stvari. Verujem da televizija Pink ne podržava ovakve ispade svojih zaposlenih. O svemu ostalom šta je za mene dotična rekla, postoje pravne instance u državi koje će to rešavati - poručio je Kasper.

Podsetimo, Jovana Jeremić se nedavno osvrnula na situaciju koja se dogodila pevačici Mini Kostić, ističući da je za njeno stanje kriv pevačicin verenik Kasper.

- Problematika ljudi koji završe na psihijatriji je što ne jačaju svoje samopouzdanje i sebe, nego ulažu. To su najčešće mnogo dobri ljudi koji se posvete drugom čoveku koji ih ne zaslužuje. Konkretno Mina Kostić - tu ženu je prvo trebalo odmah spasiti od one spodobe i od demona koji se zove Kasper. Čoveka odaljite od žene. On je jedan demon koji ženi uništava život. On je čovek koji se isključivo zabavlja s Minom zato što hoće da bude popularan - rekla je Jovana Jeremić i dodala:

- Nije on jedini. Iz iskustva vam govorim sve ovo kako tumačim Minu Kostić. To je čovek koji isključivo koristi već raslabljenu psihološki, Minu da bi on bio popularan, da bi se on slikao i uopšte me ne bi začudilo da pokuša da uđe u neki rijaliti od septembra. Znači, to je čovek koji vrlo proračunato sve radi. To je čovek za kog tvrdim da nema dva dinara u džepu, da nema pas za šta da ga ujede u Americi. Jer da ima, ne bi njegova žena i devojka završila na psihijatriji, nego bi bila na dvoru ili na Bahamima i kupala bi se i slala fotografije vama da objavite paparaco. Njemu ništa nije sveto. On koristi raslabljenu ženu i uništava je - rekla je ona, a na pitanje za komentar zbog čega je Kasper došao da je vidi dok je na psihijatriji, kaže:

- Kao još jedan način da sebi prikupi još slave, na Mini koja je u psihijatrijskoj bolnici. Njega baš briga kako je Mina. On je došao da bi se on pokazao kako je navodno mnogo dobar. To su ljudi koji imaju masku i to su ljudi koji su monstrumi, oni treba da završe na psihijatriji, ali nažalost ne završi onaj koji to čini, nego žrtva. Ja bih njemu zabranila da uđe u zemlju posle ovoga što je radio Mini. Ja tvrdim da je ona zbog posledica njihovog odnosa završila u toj psihijatriji i ženu treba neko da zaštiti od njega, da mu zabrane pristup.

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