Pevačica Mina Kostić smeštena je 31. maja u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" nakon što je, prema navodima medija, pokazala znakove agresivnog ponašanja.

Ljudi bliski pevačici nisu znali šta se dogodilo, budući da u poslednje vreme nisu bili u kontaktu sa njom.

Odmah nakon vesti da je folk zvezda u bolnici, u Beograd je sleteo njen partner Mane Ćuruvija koji Minu posećuje već danima.

Iako je otpuštanje Mine Kostić iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" planirano za deset časova, prema informacijama do kojih smo došli, došlo je do nepredviđenih okolnosti zbog kojih pevačica još uvek nije napustila ovu zdravstvenu ustanovu.

Prema navodima izvora, u ustanovi je navodno došlo do pada informacionog sistema, što je izazvalo zastoje u administrativnim procedurama neophodnim za otpust pacijenata. Zbog toga je, kako se tvrdi, procedura otpuštanja Mine Kostić odložena.

Za sada nema zvanične potvrde iz ustanove o navodnom tehničkom problemu, niti informacija kada bi pevačica tačno mogla da napusti bolnicu. Ipak, izvor navodi da se očekuje da administrativne poteškoće budu rešene u najkraćem roku, nakon čega bi Mina mogla da ode kući.

Podsetimo, vest o tome da je Mina Kostić zadržana u zdravstvenoj ustanovi izazvala je veliku pažnju javnosti pre nekoliko nedelja. Kako je ranije objavljeno, pevačica je primljena na lečenje nakon što je procenjeno da joj je potrebna stručna pomoć i medicinski nadzor. Tokom prethodnih dana mnogi njeni prijatelji, saradnici i fanovi raspitivali su se za njeno zdravstveno stanje, izražavajući podršku i želju da se što pre oporavi.

Mina je nedavno šokirala javnost kada je otvoreno govorila o teškom životnom periodu kroz koji je prolazila, kao i o navodnim vradžbinama kojima je, kako tvrdi, bila izložena.

- Bilo mi je veoma teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš li da me sahraniš živu?" Imala sam 40 kilograma, bila sam veoma bolesna, i fizički i psihičk. Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, odnosno zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Uopšte nisam mogla da dojim dete - ispričala je ranije za "Skandal", pa dodala:

- U takvom stanju sam odlazila na nastupe, a Duda tada ništa nije preduzela. Samo mi je Bog pomogao. Nema tu mnogo priče, jednostavno su me iskoristili i to je to. Vračala mi je da mi bude loše, i zdravstveno i finansijski, kao i na ljubavnom planu - istakla je tada.

Ćerka uznemirena zbog stanja svoje majke

Vest o stanju pevačice uznemirila je javnost, a mnogi se pitaju kako se sa celom situacijom nosi njena ćerka Anastasija.

Kako prenose mediji, Anastasija je oduvek bila velika podrška svojoj majci, a nakon poslednjih događaja u stalnom je kontaktu sa ocem Igorom Kostićem, njenim bivšim suprugom.

- Anastasija je sve vreme u kontaktu sa najbližima otkako se dogodilo sve ovo sa njom. Divna je devojka, veoma je privržena porodici i, naravno, zabrinuta je zbog svega što se dešava - rekao je izvor za "Blic".

Nedavno je govorila o naslednici i planovima koje ima za budućnost.

-Odrasla je devojka i zaista je sjajna. Sprema se za fakultet, planira da upiše Fakultet dramskih umetnosti, smer video-produkcija. Veoma je bliska sa mojom bratanicom i mislim da će njih dve uskoro živeti zajedno. Moram da priznam da ne znam kako ću to podneti. Drago mi je što smo u odličnim odnosima, što je i sa Igorom sve kako treba i što smo, uprkos svemu, i dalje porodica - priznala je u emisiji "Premijera".

Savetovano joj da potraži stručnu pomoć

Podsetimo, hospitalizovana je u psihijatrijskoj ustanovi, gde je, prema navodima medija, dovedena u pratnji policije nakon incidenta koji izvori povezuju sa agresivnim ponašanjem.

Kako se dalje navodi, pevačica se već duže vreme suočava sa zdravstvenim problemima, zbog čega joj je navodno i ranije sugerisano da potraži stručnu pomoć.

-Odranije pati od hroničnih zdravstvenih problema, zbog čega su joj lekari još prošle godine savetovali hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila - rekao je izvor za medije.

Sadašnji dečko rapidno postao njen menadžer

Takođe, juče je otišla u Urgentni centar kako bi potražila lekarsku pomoć, ali je nakon više prozivki utvrđeno da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu.

Njen verenik Mane Ćuruvija Kasper nije se javno oglašavao povodom ovog slučaja, ali se juče putem Instagrama dopisivao sa njenim fanovima.

Naime, Mane je postao njen menadžer, pa je sa poslovnog Instagram naloga postavio pitanje pratiocima:

- Pojedini menadžeri po kuloarima govore da je njeno vreme prošlo i da sam ja smešna priča kao neko ko će joj direktno ugovarati nastupe bez posrednika. Šta vi mislite? Da li je vreme prošlo, kako oni tvrde, ili je prošlo vreme njih i sličnih koji to govore za nju? Ko je u pravu, oni ili ja? Budite iskreni - napisao je javno, nakon čega su usledili brojni odgovori fanova.