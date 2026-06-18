Pevačica Senida Ajdarpašić, poznatija kao Senidah, svojevremeno se našla na meti, i to svog bivšeg menadžera!

Prema izveštaju policije iz Bosne i Hercegovine, bio je planiran napad na pevačicu. U Sarajevu je tada uhapšen Admir Arnautović Šmrk zbog premlaćivanja stranog državljanina.

Pomenutu informaciju je potvrdila njegova advokatica Alena Begović za "Avaz", a, prema nezvaničnim informacijama, pretučena osoba je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, tačnije iz Dubaija.

Osim toga, policija je izvestila da je poznati producent planirao da joj baci kiselinu na lice kao osvetu za prekid saradnje.

Inače, Šmrk je menadžer bosanskim reperima Džali Bratu i Bubi Koreliju i otac poznatog muzičara Inasa.

Podsetimo, Admir Arnautović Šmrk uhapšen je u septembru 2022. godine u sklopu akcije "Bumerang", koja se odnosila na organizovani kriminal, pranje novca i druga krivična dela, a tada su otkriveni strašni detalji u vezi njegove kriminalne grupe, a vezani su za popularnu pevačicu Senidu Hajdarpašić.

Kako se navodilo, Admir je sa članovima svoje bande navodno planirao da teško fizički povredi pevačicu Senidu, tako što bi je ranio, prebio ili joj bacio kiselinu u lice. Planirano je da je "prebiju, rane ili pospu kiselinom po licu", navodio je sarajevski "Raport".

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