Anastasija Buđić javnosti je poznata kao nekadašnja članica grupe "Models", učesnica rijaliti programa, a u poslednje vreme i kao voditeljka.

Iza nje je, kako sama ističe, veoma turbulentan period života, a nedavno je dospela u centar pažnje kada joj je zapaljen luksuzni automobil.

Tvrdi da je vozilo zapaljeno greškom, a tom prilikom se prisetila i svojih početaka u grupi "Models".

-U grupu "Models" ušla sam preko modne agencije. Na kasting sam otišla potpuno neobavezno, uverena da nemam velike šanse, odnosno da će prednost imati starije devojke. Na audiciji je bilo na hiljade kandidatkinja. Kada me je menadžer video, odmah je rekao: „Ona, nju biramo“. Pitala sam ga da li je siguran u odluku. Zanimljivo je da ni u jednoj devojci koju je izabrao nije pogrešio i da sve i danas dobro funkcionišu. Grupa je koncipirana tako da se generacije smenjuju, pa je prirodno da dolaze nova i mlađa lica. Poslednjih godina rade na novom albumu, a uskoro će biti organizovan i novi kasting za buduće članice - ispričala je Anastasija.

Govoreći o početku voditeljske karijere, osvrnula se i na negativne komentare koje je dobijala.

-U početku su ljudi imali maliciozne komentare i govorili: „E, baš da vidimo kako će ona da vodi emisiju“. Trudila sam se da dam maksimum i da srušim predrasude. Kada sam počela da vodim emisiju, često su se javljali gledaoci sa komentarima tipa: "Pozlilo nam je kada smo te videli kao voditeljku, a sada smo promenili mišljenje". Pretpostavljam da su sve to govorili na osnovu mog fizičkog izgleda. Naš posao podrazumeva rad sa realnim i kompleksnim ljudskim pričama, kao i rad sa porodicama učesnika Elite. Za ovaj posao potrebno je mnogo razumevanja i odgovornosti, kao i sticanje poverenja ljudi. Iako je reč o rijaliti programu, ovo nije nimalo lak posao. Željko i Milica Mitrović su izuzetni poslodavci, i smatram da boljih ne bih pronašla. Prezadovoljna sam radom na televiziji Pink, jer tamo prepoznaju talenat i daju priliku. Ja sam svoju priliku iskoristila i opravdala ukazano poverenje - navela je ona.

Brak je sklopila u zatvoru

Anastasija je govorila i o svom privatnom životu i braku koji je sklopila u zatvoru, o čemu se ranije mnogo pisalo.

-Nerado govorim o tome. U tom trenutku sam tu osobu volela i odlučila sam da ostanem uz njega i pružim mu podršku. Kažu da je svako sam odgovoran za svoje postupke. On je olako shvatio brak i brzo se vratio tamo odakle je došao, što nije bilo fer ni prema njegovoj porodici, ni prema meni. Ne kajem se što sam se udala u zatvoru, jer sam tada smatrala da je to ispravna odluka. Moj život nema prostora za gubljenje vremena, sve ima svoje granice. Zbog tog braka sam privremeno stavila karijeru u drugi plan, ali smatram da sam zbog te odluke dobila i negativan publicitet. Ne želim više da se vraćam na prošlost, iako smo ostali u korektnim odnosima, svako treba da gradi svoje ime kroz budućnost - rekla je ona.

Osvrnula se i na incident kada joj je zapaljen automobil.

-Zapaljen mi je automobil koji sam ranije prodala, ali nije stigao da bude prebačen na drugo ime. Sve je to medijski preuveličano, pa su ljudi svašta pomišljali. Ispala sam kolateralna šteta u celoj situaciji. Imala sam drugi automobil i nikadanisam imala neprijatelje - objasnila je potom.

O aferi s bivšim dečkom Ane Ivanović

Dotakla se i spekulacija o navodnoj vezi sa bivšim partnerom Ane Ivanović.

-Nismo nikada bili u vezi. Videli smo se jednom u avionu i jednom na nastupu. Ta priča je nastala više iz interesovanja javnosti. On to nikada nije demantovao, a nisam ni ja, pa je cela priča dobila veće razmere. Znam ga, ali nemam kontakt s njim od tada - zaključila je voditeljka.

Alo/Blic