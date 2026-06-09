Nekadašnji košarkaš Miloš Teodosić i glumica Jelisaveta Oršanin rastali su se nakon skoro deset godina brska, a slavni par još uvek nije potpisao papire za razvod. Dok se Miloš ne oglašava po pitanju sada već bivše supruge, Jelisaveta uveliko ima novu ljubav, jedanaest godina mlađeg glumca Pavla Mensura, sa kojm se uhvaćena u javnosti.

- Njih dvoje već tri meseca ne žive zajedno. Odlučili su da svako ode na svoju stranu, pa sad žive na dve različite adrese. Ostali su u dobrim odnosima zbog dece, pa se često čuju zbog njih i dogovaraju oko svega - otkrio je komšija za domaće medije.

- Jelisaveta i Miloš nisu želeli da prave pompu oko razvoda, pa su zato od svih krili da već neko vreme ne žive zajedno - dodao je za "Blic".

Podsetimo, kako je "Blic" nedavno saznao, Jelisaveta je nedavno uplovila u ljubavnu vezu sa Pavlom Mensurom.

- Jelisaveti ne smeta to što je zvanično i dalje u braku sa Milošem, ona je nastavila sa svojim životom i ne mari za komentare ljudi. Prija joj nova veza i emotivno je ispunjena. Uskoro će se i razvesti, pa će sve doći na svoje. Vidite i sami da se ona ne krije i da je srećna, živi kao devojka - rekao je izvor.

Alo/Blic

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