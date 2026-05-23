U poslednje vreme društvenim mrežama širi se neobičan kućni trik koji je mnogima privukao pažnju — grančica ruzmarina ubacuje se direktno u teglu sa pirinčem.

Iako na prvi pogled deluje kao još jedan internet trend, mnogi tvrde da ovaj jednostavan potez ima nekoliko praktičnih prednosti koje mogu biti korisne u svakodnevnom domaćinstvu.

Ruzmarin pomaže protiv vlage i neprijatnih mirisa

Jedan od glavnih razloga zbog kojih ljudi stavljaju ruzmarin u posudu sa pirinčem jeste zaštita od vlage i ustajalih mirisa.

Pirinač prirodno upija vlagu iz vazduha, a ruzmarin dodatno doprinosi svežijem mirisu u tegli i ostavi.

Na taj način namirnica može duže da zadrži svežinu, posebno tokom toplijih dana kada se u kuhinji lakše stvara vlaga.

Blaga aroma tokom kuvanja

Mnogi tvrde i da se blag miris ruzmarina prenosi na zrna pirinča, pa jela dobijaju diskretnu aromu bez dodatnog začinjavanja.

Ovaj trik posebno je popularan kod pripreme pilava, rižota i priloga uz piletinu, povrće ili ribu, jer se ruzmarin prirodno dobro uklapa sa tim ukusima.

Prirodni osveživač za kuhinjske ormariće

Postoji još jedan razlog zbog kog je ovaj trik postao popularan — ruzmarin može pomoći da kuhinjski ormarići imaju prijatniji miris.

Zbog toga mnogi teglu sa pirinčem i ruzmarinom smatraju i vrstom prirodnog osveživača za ostavu.

Trend koji je osvojio društvene mreže

Bilo da je reč o korisnom savetu ili jednostavno simpatičnoj kućnoj navici, jedno je sigurno — ruzmarin je poslednjih dana postao pravi hit među ljubiteljima trikova za domaćinstvo.

Mnogi sada žele da isprobaju trik o kojem se sve više govori na društvenim mrežama.