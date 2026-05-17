Predsednik kaže da je srećan što ih je sve vidio i zahvalio se što danas prisustvuju skupu te da se pažljivo potraže nove prilike u raznim oblastima.

- Nisam se šalio kada sam pominjao vaš paradajz i krastavac. Alijev barem jednom mesečno pošalje jedan specijalni paket, i ja sam mu nešto poslao nazad. Smatram da to nisu loši srpski proizvodu... Srbija nema problme sa javnim dugom, manji je od 43% i neće se povećavati preko 45%. To govori ako uporedimo sa Evropom i zemljama EU nemamo problem za to. Prvi put u istoriji dobili smo visoku ocenu od jedne rejting kuće- kaže Vučić.

On dodaje da nema promena deviznog kursa i ako se poredi sa ostalim valutama, situacije je kod nas stabilna. Dodaje i da fiskalni deficit nije iznad praga 3.1% što znači da su sve investicije stabilne i garantovane od strane države.

- Kada zaposlite ljude kod nas možete računati na subvencije i šta god tražili možete dobili od naše Agencije za razvoj - kaže predsednik.

- Možete pokucati na naša vrata i u roku od 48 sati ćete dobiti predsednika ili premijra - poručio je Vučić.

- Nadam se da će se otovoriti novu putevi za saradnju. Slušali smo jedni druge i poštiovali i smatram da možemo još mnogo toga da radimo u budućnosti - rekao je on, te dodao da postoje u Srbiji predeli koji spadaju u netaknutu prirodi te da privrednici iz Azerbejdžana mogu da ulaže u te oblasti.