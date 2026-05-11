Mnogi korisnici postavljaju isto pitanje – kako da budu sigurni da njihovi podaci neće završiti u pogrešnim rukama i da novac sa računa neće biti zloupotrebljen.

Kupujte samo na provernim sajtovima

Kako prenosi Biznis Kurir, prvi i najvažniji korak jeste kupovina isključivo na provernim internet prodavnicama. Pre unošenja podataka treba proveriti da li adresa sajta počinje sa „https“ i da li se u pregledaču pojavljuje ikonica katanca, što ukazuje na zaštićenu vezu.

Ne ostavljajte podatke o kartici gde nije neophodno

Stručnjaci savetuju da se podaci o kartici ne čuvaju automatski na nepoznatim platformama. Iako ova opcija ubrzava naredne kupovine, povećava rizik ukoliko dođe do neovlašćenog pristupa korisničkom nalogu.

Dodatna potvrda plaćanja pruža veću sigurnost

Sve veći broj banaka koristi dvofaktorsku autentifikaciju, odnosno dodatnu potvrdu transakcije putem SMS poruke ili mobilne aplikacije. Ovaj korak značajno smanjuje mogućnost zloupotrebe, jer sama kartica nije dovoljna za završetak kupovine.

Javne Wi-Fi mreže mogu biti rizične

Unošenje podataka o kartici preko nezaštićenih mreža u kafićima, hotelima ili na aerodromima nosi dodatni rizik. Zbog toga je preporuka da se onlajn plaćanje obavlja isključivo preko privatne i bezbedne internet veze.

Redovno proveravajte promet na računu

Jedan od najefikasnijih načina zaštite jeste aktiviranje SMS ili push obaveštenja za svaku transakciju. Tako korisnik odmah može da primeti sumnjivu naplatu i reaguje kontaktiranjem banke.

Iako nijedan sistem nije potpuno bez rizika, pažljiv izbor prodavca, dodatna potvrda transakcije i redovna kontrola računa mogu značajno smanjiti mogućnost da podaci sa kartice budu zloupotrebljeni.