Prošlo je dugih pet godina od kada se ceo glumački svet oprostio od najstarijeg aktivnog glumca na našog javnoj sceni.

Vlastimir Vlasta Velisavljević preminuo je od posledice koronavirusa, tužnog 24. marta 2021. godine.

U trenutku smrti Vlasta Velisavljević je imao 94 godine, a njegova životna priča nije nimalo laka.

Naime, početak Drugog svetskog rata je sa porodicom dočekao u Beogradu, a u vreme najveće gladi je sa dvojicm drugara krao jabuke koje su Nemci slali svojim vojnicima na Istočnom frontu. Oni bi kroz rešetke velikim iglama probadali jabuke i kupili ih u vreće, pa ih kasnije prodavali Beograđanima. Sve dok ih Nemci nisu uhvatili. Drugovi su se izvukli, a Vlasta je početkom 1943. godine sa samo 17 godina interniran u koncentracioni logor Dortmund Herde u Nemačkoj.

Kako je u tom trenutku bio mlad i zdrav, nisu ga odveli u gasnu komoru, već u radni logor. Tamo upoznaje majstora Bergmana kom je sin poginuo na frontu i sa njim postaje blizak.

"Spaslo me je to što sam bio mlad i zdrav jer su me, umesto da me pošalju u gasnu komoru, nacisti koristili kao radnu snagu u fabrici granata i oružja u Dortmundu. Jedan od majstora u toj fabrici uzeo me je za svog pomoćnika. Dao mi je nemačku propusnicu, koja mi je, kad sam već pobegao iz logora, pomogla da se preko Minhena najpre dočepam Zagreba, a onda Zemuna i Beograda", ispričao je Velisavljević.





On mu je donosio ručak koji bi Vlasta podelio s ostalima, dovodio ga je svojoj kući, te mu naposletku i pomogao da 1944. godine pobegne iz logora. Dao mu je nemačku propusnicu uz pomoć koje se preko NDH vratio u Beograd.

Tu doživljava savezničko bombardovanje, glad i siromaštvo. Kada se rat završio, Vlasta i drugovi sa kojima je ranije krao jabuke pokušavaju da pobegnu u Ameriku. Međutim, u tome ne uspevaju i Velisavljević biva uhapšen i odveden u zatvor na beogradskoj Adi.



Pušten je nakon što je njegov otac molio vlasti da mu oslobode sina.

Sahranjen je na Svetski dan pozorišta 27. marta 2021. godine u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Poslednju ulogu odigrao je u seriji "Nečista krv", a zanimljivo je da je bio vatreni navijač Crvene zvezde.

Vlastu Velisavljevića publika pamti po brojnim ulogama, a samo neke od njih ostvario je u filmovima i serijama kao što su "Zločin i kazna", "Pozorište u kući 2", "Otvorena vrata", "Grlom u jagode", "Golgota", "Tesna koža 2", "Bolji život", "Valjevska bolnica", "Nož", "Lavirint", "Mala noćna muzika", "Promeni me", "Seljaci", "Ono kao ljubav", "Švindleri", "Mamini sinovi", "Junaci našeg doba", "Klan", "Aleksandar od Jugoslavije" i drugim.

40 godina je živeo sa Nadom, koja je preminula ubrzo nakon njega.

