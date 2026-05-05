U organizaciji SKYMUSIC-a i Live Nation-a, ekipa od preko sto članova doputovala je u Beograd, čime su otpočele finalne pripreme za četvorodnevni spektakl „OVO“ koji će se održati u Beogradskoj areni od 7. do 10. maja. Beogradska arena postaće dom za 53 vrhunska umetnika iz 25 zemalja, koji će kroz šest planiranih predstava domaću publiku uvesti u fascinantan svet insekata.

Sam naziv spektakla – „OVO“, što na portugalskom znači jaje – simbolizuje rađanje i skriveni svet koji pulsira pod našim nogama. Kroz spoj vrhunske umetnosti i tehnologije, publika će istražiti dinamičnu svakodnevicu insekata ispunjenu ljubavlju, borbom i neprestanim pokretom. Scena Beogradske arene transformisaće se u džinovski ekosistem u kojem „gospodari gravitacije“ izvode tačke koje prkose fizici, brišući granicu između plesa, teatra i čistog adrenalina.

Neverovatni umetnici, među kojima su i bivši olimpijski gimnastičari, testiraće granice ljudske izdržljivosti uz hipnotišuće kostime i živu muziku inspirisanu Brazilom. Zbog ogromnog interesovanja, tokom četiri dana boravka trupe u Srbiji biće izvedeno čak šest predstava. Beograd ovim događajem staje rame uz rame sa svetskim metropolama, nudeći svim generacijama priliku da postanu deo magije koja decenijama fascinira milione. Finalne pripreme u areni su u jeku, najavljujući spektakl koji će definitivno obeležiti proleće u prestonici.

Raspored predstava:

7. maj - 20:00

8. maj - 20:00

9. maj - 16:00 i 20:00

10. maj - 13:00 i 17:00

Ulaznice su dostupne na www.cirquedusoleil.com/OVO, putem sajta eFinity, eFinity aplikaciji i na svim Efinity i Moj Kiosk prodajnim mestima, uključujući blagajne Beogradske Arene, Doma omladine i Sava Centra. Rezervacija i plaćanje putem eFinity aplikacije i Moj Kiosk prodajnih mesta su takođe dostupni.

Od svoje premijere 2009. godine, predstava „OVO“ je obišla više od 40 zemalja i osvojila preko 10 miliona gledalaca, potvrđujući status Cirque du Soleil kao globalnog lidera u izvođačkoj umetnosti uživo. Kompanija, osnovana 1984. u Kanadi, inspirisala je više od 400 miliona ljudi na šest kontinenata i danas zapošljava više od 4.000 ljudi, uključujući 1.200 umetnika iz 80 zemalja, stalno pomerajući granice savremene zabave kroz umetnost, inovaciju i magiju.