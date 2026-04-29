Objava sa društvene mreže X dodatno potvrdila nam je kakav je odnos među blokaderima. Naime, u poslednjoj objavi Eko straže vidi se da je došlo do sudskog spora između lažnog ekologa Bojana Simišića iz te nevladine organizacije i Peđe Mitrovića, generalnog sekretara SSP-a.

Na objavljenom dokumentu vidi se sudska presuda u kojoj je jedna strana obavezana na isplatu novčanog iznosa, što ukazuje da sukobi više nisu samo politički, već i pravni.

I nije dovoljno što se međusobno tuže, sude, nego su morali i da se tužakaju na mrežama...

To je još jednom otvorilo pitanje međusobnih odnosa blokadera i načina rešavanja konflikata. Jer, ako tako rešavaju svoje probleme, kako bi tek vodili državu? Kako bi se tek ponašali da se išta u ovoj zemlji pitaju?