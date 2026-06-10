Ova neobična biljka postala je apsolutni hit među baštovanima zbog svojih prelepih, somotastih tamnocrvenih cvetova i neverovatnog, slatkastog mirisa koji neodoljivo podseća na pravu, najfiniju čokoladu.
Poreklom iz sunčanog Meksika, ova vrsta koja nosi botanički naziv Cosmos atrosanguineus, obožava direktno sunce i savršeno podnosi tropske letnje vrućine. Za razliku od drugog osetljivog cveća koje uvene čim nastupe letnje žege, čokoladni kosmos buja baš tokom najtoplijih meseci, dok njegov opojni miris privlači na desetine leptira u vašu cvetnu oazu.
Fascinantna istorija: Svaki primerak na svetu je zapravo klon!
Ono što ovu biljku čini dodatno fascinantnom i pomalo misterioznom jeste njena istorija. Naime, čokoladni kosmos je u divljini potpuno izumro!
Razmnožava se samo deljenjem krtole ili reznicama, jer ne može da daje seme. U divljini je izumrla i danas svi primerci potiču od jednog sterilnog klona.
Svi primerci koje danas možete kupiti u rasadnicima i posaditi u saksiju potiču od samo jednog jedinog sterilnog klona koji je uspešno sačuvan u botaničkim baštama krajem 19. veka. Pošto je biljka prirodno sterilna, ona ne može da proizvede seme, već se održava u životu isključivo ljudskom rukom – pažljivim deljenjem krtole ili uzimanjem reznica. Kupovinom ovog cveća, vi bukvalno u svojoj saksiji gajite živi komadić istorije.
Vodič za pravilnu negu: Kako da vam čokoladni kosmos uspe?
Čokoladni kosmos raste u visinu između 40 i 60 centimetara. Iako na prvi pogled deluje egzotično i nedodirljivo, zapravo nije previše zahtevan za održavanje ako se pridržavate tri zlatna pravila nege:
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Vrhunska drenaža supstrata: Ovo je ključni korak u uzgoju. Zemlja u saksiji ili vrtu mora biti izuzetno propusna. Njegov krtolasti koren nikako ne podnosi zadržavanje vlage i višak vode, jer će u suprotnom brzo istrunuti.
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Obilje sunčeve svetlosti: Posadite ga na najsunčanije mesto u dvorištu ili saksiju pozicionirajte na južnu stranu terase. Može da toleriše blagu senku, ali će na direktnom suncu dati najraskošnije cvetove i najintenzivniji miris.
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Zimski san u zaštićenom prostoru: S obzirom na to da dolazi iz toplih meksičkih krajeva, ova biljka ne toleriše oštre balkanske zime i rane mrazeve. Zato je idealno rešenje da ga gajite u saksijama – čim temperature krenu ka nuli i pojave se prvi minusi, jednostavno ga unesite u kuću, na neko zaštićeno i svetlo mesto gde će prezimiti do sledećeg proleća.
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