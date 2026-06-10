Ova neobična biljka postala je apsolutni hit među baštovanima zbog svojih prelepih, somotastih tamnocrvenih cvetova i neverovatnog, slatkastog mirisa koji neodoljivo podseća na pravu, najfiniju čokoladu.

Poreklom iz sunčanog Meksika, ova vrsta koja nosi botanički naziv Cosmos atrosanguineus, obožava direktno sunce i savršeno podnosi tropske letnje vrućine. Za razliku od drugog osetljivog cveća koje uvene čim nastupe letnje žege, čokoladni kosmos buja baš tokom najtoplijih meseci, dok njegov opojni miris privlači na desetine leptira u vašu cvetnu oazu.

Fascinantna istorija: Svaki primerak na svetu je zapravo klon!

Ono što ovu biljku čini dodatno fascinantnom i pomalo misterioznom jeste njena istorija. Naime, čokoladni kosmos je u divljini potpuno izumro!

Razmnožava se samo deljenjem krtole ili reznicama, jer ne može da daje seme. U divljini je izumrla i danas svi primerci potiču od jednog sterilnog klona.

Svi primerci koje danas možete kupiti u rasadnicima i posaditi u saksiju potiču od samo jednog jedinog sterilnog klona koji je uspešno sačuvan u botaničkim baštama krajem 19. veka. Pošto je biljka prirodno sterilna, ona ne može da proizvede seme, već se održava u životu isključivo ljudskom rukom – pažljivim deljenjem krtole ili uzimanjem reznica. Kupovinom ovog cveća, vi bukvalno u svojoj saksiji gajite živi komadić istorije.

Vodič za pravilnu negu: Kako da vam čokoladni kosmos uspe?

Čokoladni kosmos raste u visinu između 40 i 60 centimetara. Iako na prvi pogled deluje egzotično i nedodirljivo, zapravo nije previše zahtevan za održavanje ako se pridržavate tri zlatna pravila nege: