Mile Kitić ima karijeru dugu više decenija, a zaradu od nastupa i koncerata godinama je ulagao u nekretnine. Do nedavno je sa porodicom živeo u luksuznoj vili na Vračaru, koju danas izdaje za 10.000 evra mesečno.

Njegov dom smatra se jednim od najlepših u ovom delu grada.

Prema rečima izvora bliskog paru, vila je u besprekornom stanju i poseduje luksuzan bazen, prostran dnevni boravak, savremeno opremljenu kuhinju i sve pogodnosti modernog života.

U njoj su godinama živeli Mile, Marta i Elena, pa prostor odiše toplinom i porodičnom atmosferom. Kuća se nalazi u mirnoj i bezbednoj ulici, dok uređeno dvorište predstavlja idealno mesto za odmor.

S obzirom na lokaciju, komfor i nivo opremljenosti, mesečna kirija od 10.000 evra smatra se potpuno opravdanom.

Pevač je svojevremeno ugostio medije u domu, gde je prikazana unutrašnjost opremljena skupocenim nameštajem.

U dnevnoj sobi nalazi se veliki kamin, kao i impresivan bazen, što ovu nekretninu čini posebno atraktivnom.

U okviru objekta postoji i bilijar sala, veliki garderober, a spekuliše se da je za opremanje izdvojeno više od pola miliona evra.

Tu je i prostrana bela kuhinja, dok je, prema pisanju medija, u kuću na Avali uložio oko 300.000 evra.

