Slavko Štimac, jedan od najpoznatijih glumaca sa naših prostora, postao je nezaboravan zahvaljujući brojnim ulogama, a scena sa Jagodinkom Simonović iz kultnog filma "Varljivo leto '68" posebno se izdvaja. Ovaj film, koji i danas izaziva veliko oduševljenje kod publike, smatra se jednim od najboljih ostvarenja jugoslovenske kinematografije.

Čuvena scena u kojoj Štimac hvata pekarku Jagodinku za grudi postala je jedna od najprepoznatljivijih u domaćem filmu, a replikama iz filma, poput "Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi", Štimac je zauvek ušao u popularnu kulturu.

Iako nije pohađao Akademiju, Štimac je od mladosti briljirao u glumi, ostavljajući dubok trag u jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji. Mnoge njegove replike postale su deo svakodnevnog govora, ali, kako je sam priznao, scena sa Jagodinkom nije mu bila najudobnija.

- Film u stvari govori o studentskim demonstracijama iz ’68. Pitao bih te ja kada bi te deset hiljada puta pitali za 'Mesi, mesi, neće ništa da ti škodi'. Kad god me sretnu, 'Eee, Jagodinka!'. Na neki način mi je neprijatno što se taj film pamti baš po toj sceni - iskreno je rekao Štimac, otkrivajući kako se, uprkos ogromnoj popularnosti, stideo te scene koja je postala simbol domaće kinematografije.

