Voditelj Predrag Sarapa juče je usred emisije morao da napusti "Jutarnji program" na televiziji Pink zbog nesnosnih bolova, nakon čega je završio u Urgentnom centru, da bi se danas ponovo pojavio pred kamerama i vodio emisiju sa koleginicom Jovanom Maksimović.

Njemu je na samom početku emisije naglo pozlilo, osetio je mučninu i nelagodnost, zbog čega je morao da potraži hitnu lekarsku pomoć.

Jutarnji program je nakon njegovog iznenadnog odlaska preuzela i nastavila da vodi koleginica Jovana Maksimović

Nakon što mu je u Urgentnom centru ukazana neophodna medicinska pomoć, Predrag Sarapa je pušten na kućno lečenje.

"Dobro se završilo"

Voditelj se nakon drame oglasio i otkrio u kakvom je trenutno stanju.

- Sada je bolje. Mučnina i pritisak. Dobro se završilo. Hvala - rekao je za Sarapa za Blic.

