Slavu je stekla na TikTok nakon što je njen snimak u kojem peva na plejbek pesmu Praise Jah in the Moonlight izvođača YG Marley postao viralan, prikupivši više od milijardu pregleda.

Milionska zarada od društvenih mreža

Lea Halton je od tada izgradila izuzetno uspešnu influensersku karijeru, koja joj omogućava da putuje svetom, dok je na festivalu Coachella nedavno privukla ogromnu pažnju svojim izgledom i stilom.

Prema podacima analitičke aplikacije Hafi, tokom prošle godine zaradila je između 3,1 i 4,6 miliona dolara. Iako su u pitanju procene, one jasno pokazuju koliko se danas može zaraditi u svetu influensera.

Njeni mesečni prihodi variraju u zavisnosti od pregleda, a u poslednjih šest meseci kretali su se između 83.640 i 266.720 dolara, što je ogroman novac čak i u slabijim periodima.

TikTok kao glavna mašina za zaradu

Najveći deo prihoda dolazi upravo sa TikToka, gde ima skoro 16 miliona pratilaca, a zarađuje kroz monetizaciju sadržaja i sponzorisane objave, piše Index.hr.

Reč je o impresivnoj karijeri izgrađenoj praktično na osnovu jednog viralnog videa, koji joj je otvorio vrata globalne popularnosti.

Slava donela pažnju, ali ne i interesovanje

Tokom boravka na Koačeli gostovala je i u podcastu Impaulsive, koji vodi Logan Paul, gde je govorila o tituli „najlepše žene festivala“.

Otkrila je da su joj se nakon toga masovno javljali ljudi iz prošlosti, kao i brojni pratioci, ali bez uspeha.

„Ignorisala sam sve pokušaje. Niko me nije impresionirao“, poručila je, jasno stavljajući do znanja da viralna slava ne znači i lak pristup njenoj pažnji.