Američki predsednik Donald Tramp oglasio se juče na svojoj društvenoj mreži Truth, rekavši da je Iran prekršio sporazum o prekidu vatre.

"Iran je juče odlučio da zapuca u Ormuskom moreuzu - Potpuno kršenje našeg Sporazuma o prekidu vatre! Mnogi od tih metaka bili su usmereni na francuski brod i teretnjak iz Ujedinjenog Kraljevstva. To nije bilo lepo, zar ne? Moji predstavnici odlaze u Islamabad, u Pakistan - biće tamo sutra uveče radi pregovora. Iran je nedavno objavio da zatvara moreuz, što je čudno, jer ga je naša BLOKADA već zatvorila. Pomažu nam, a da to i ne znaju, a oni su ti koji gube sa zatvorenim prolazom, 500 miliona dolara dnevno!", napisao je Tramp.On je dodao da "SAD ne gube ništa".

- Zapravo, mnogi brodovi su upravo sada krenuli ka SAD, Teksasu, Luizijani i Aljasci, da se utovare, zahvaljujući IRGC (Revolucionarnoj gardi), koji uvek žele da budu 'opasni momci'! Nudimo veoma pošten i razuman DOGOVOR, i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako to ne učine, Sjedinjene Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu. NEMA VIŠE FINOG MOMKA! Pašće brzo, pašće lako i, ako ne prihvate DOGOVOR, biće mi čast da uradim ono što mora da se uradi, a što je Iranu trebalo da urade drugi predsednici u poslednjih 47 godina. VREME JE DA SE IRANSKA MAŠINA ZA UBIJANJE ZAUSTAVI!", dodao je.

