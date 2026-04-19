Melina Džinović se juče udala za dve decenije starijeg britanskog milionera u Monaku, nakon čega se gala slavlje nastavilo u Italiji.
Na venčanju, dizajnerka je promenila nekoliko venčanica, a u jednoj od njih je pozirala i na jahti svog supruga koja vredi oko 10 miliona evra.
Njena prijateljica, koja je očigledno bila zadužena za izgled mlade, objavila je selfi sa jahte dok je Melina u ruci držala šampanjac i nazdravljala.
Melina je zvanično uzela suprugovo prezime i od sada se preziva Arnold.
