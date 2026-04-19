Modna dizajnerka Melina Galić rodom iz Bihaća, venčala se u Monaku i sudbonosno "da" izgovorila milineru Džefriju Polu Arnoldu.

Kako je sama jednom prilikom otkrila mesto gde je rođena ne posećuje.

- Šta mene vraća u mladost... To je, nekako, ovaj zimski period, dolazak mojih roditelja... Nažalost, više ne idem u Bosnu, u Bihać, gde sam rođena. U Zagreb odem retko - rekla je ona i dodala:

- Moje dve prijateljice, koje su sa mnom još iz srednje škole, uvek me vrate u taj period, u mladost. Taj period mi je bio jako sladak i, da kažem, simpatičan. Ta vrsta mladosti mi se rano završila. Sa 22 godine rodila dete, postala porodična žena - istakla je Melina za "Blic".

Inače, kako smo imali prilike da vidimo sa godinama menjao se izgled dizajnerke, te je prirodnu lepotu zamenila estetskim intervencijama i čini se da sada izgleda bolje nego ikada pre.

Sudeći po kadrovima fotografije iz perioda kada je bila u braku sa pevačem Harisom Džinovićem i kada je tek rodila ćerku Đinu, Melina je tada imala potpuno drugačiji vizuelni identitet, sa prirodnom kosom i bez ikakvih estetskih korekcija na licu. Danas, kao atraktivna plavuša, dizajnerka ulaže mnogo truda u svoju negu, te mnogi ističu da izgleda savršeno.

