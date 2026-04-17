I dok čekamo svečanu ceremoniju na kojoj će modna dizajnerka Melina Galić izgovoriti sudbonosno "da" izabraniku Englezu po imenu Džefri Pol Arnold Dej (70) u Monaku, prisetimo se razvoda od pevača Harisa Džinovića koji se dogodio 2024. godine kao grom iz vedra neba!

Melina Galić i Haris Džinović su šokirali javnost kada su saopštili da se razvode.

Nakon razvoda, Melina se preselila u Monte Karlo, gde je započela svoj novi biznis, a uveliko se priča i o bogatašu koji ju je osvojio, dok ona po pitanju nije govorila u javnosti.

Sa druge strane, Harisu se mnogo zameralo zbog njegove ispovesti povodom razvoda i otvorenih priča da ga je supruga iskoristila, a neki od njih posumnjali si u njenu vernost.

Hars je varao Melinu?

O njihovom odnosu pričao je i crnogorski novinar Božo Dobriša.

Tom prilikom nije štedeo Džinovića, te je izjavio da je Haris zapravo taj koji je upropastio svoju bračnu idilu.

- Znam za njegovu aferu još od prošlog leta. Pričali su mi ljudi iz hotela za njehovu aferu sa konobaricom - tvrdio je Dobriša za RED TV.

Nije hteo da otkriva identitet devojke na čiju je lepotu i šarm pao legendarni folker, a mnogi su ovu njegovu izjavu shvatili kao šalu.

Haris Džinović se još uvek nije oglasio kako bi demantovao Dobrišine navode.

