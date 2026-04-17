Proleće donosi i veći broj ljudi koji razmišljaju o promeni ishrane kako bi se pripremili za letnju sezonu. Pitanje brzine gubitka kilograma često se nameće, a o tome govori Saša Plećević, poznat kao dr Filgud.

„Sve zavisi od različitih faktora kao što su pol, starost i trenutna telesna težina. Na primer, osoba od 120 kilograma koja želi da dođe do 80 kilograma može izgubiti i 15 do 20 kilograma u toku meseca. Međutim, važno je naglasiti da brzina nije isto što i zdrav način mršavljenja. Zdrav gubitak kilograma podrazumeva gubitak masnog tkiva, a ne mišića, vode ili važnih hranljivih materija.“

Dr Filgud ističe da je ključ u doslednom pridržavanju pravilne ishrane, bez obzira na cilj.

„Važan je i ritam obroka. Uobičajeno je da doručak bude oko 9 sati, ručak u 15, a večera oko 18 ili 19 časova. Nakon toga se ne preporučuje dodatno unošenje hrane do jutra, jer kvalitetan san ima važnu ulogu u regulaciji telesne težine.“

On dodaje da je podjednako važno šta i koliko jedemo.

„Treba biti umeren, izbegavati preteran unos šećera, soli, belog brašna i masne hrane, ali povremeno konzumiranje nije problem ako je u granicama normale. Bitni su i dovoljan unos tečnosti i redovan san.“

Pored ishrane, naglašava i značaj fizičke aktivnosti i pravilne pripreme hrane. Nedostatak kretanja, poznat kao hipokinezija, predstavlja sve veći problem savremenog načina života.

On upozorava i na poremećaje kao što je ortoreksija, koji se odnosi na preteranu opsesiju „zdravom ishranom“.

„Važno je i vreme konzumacije hrane i tečnosti. Voće se, na primer, preporučuje jesti sat vremena pre ili nekoliko sati nakon obroka, dok se voda pije pre ili nakon jela, a ne odmah tokom obroka, kako bi se olakšalo varenje“, navodi on.

Na kraju, naglašava da su balans, umerenost i redovne navike ključ održivog rezultata, a ne kratkoročne dijete.