Influenser Jovan Radulović Jodžir se nedavno našao u centru skandala nakon što su eksplicitne fotografije njegove žene, voditeljke Irene Radulović, počele da kruže internetom. Iako se činilo da su uspeli da prebrode krizu i ostanu zajedno, najnovija Jodžirova objava na društvenim mrežama ponovo je bacila sumnju na opstanak njihovog braka.

Uz zajedničku fotorgafiju Jodžir je dodao opis koji je mnogima zagolicao maštu.

- Nekad bračni drugovi, sad samo drugovi - napisao je on zbog čega su neki posumnjali u opstanak njihovog odnosa.

Šta se dešavalo?

Podsetimo, Jovan je ubrzo nakon izbijanja skandala javno objasnio situaciju i zaštitio svoju suprugu. On je otkrio da je Irena bila kod drugarice u stanu, gde se skinula kako bi je izmasirali, a tom prilikom su nastale fotografije namenjene njihovoj zajedničkoj kumi. Međutim, Irena je nekoliko dana kasnije greškom prosledila spornu fotografiju u jednu grupu, nakon čega je ona počela nezaustavljivo da se širi mrežama. Jodžir je bio izričit da video snimak ne postoji, naglasivši da bi ga, u slučaju da postoji, on sam objavio na Instagram da ga svi vide.

Ova situacija je znatno uticala na njihovu porodicu, a Jodžir se požalio da zbog svega trpe i deca. On je izrazio neprijatnost koju njihov sin Relja doživljava u školi, gde ga vršnjaci ispituju da li se njegovi roditelji razvode. Influenser se osvrnuo i na bizarne tračeve o samom sebi, demantujući navode da "liže i grize tuđa stopala" po Beogradu, i objasnio da je iz milosti ugrizao za stopalo drugaricu koju su nažuljale štikle.

U jeku afere, Jodžir je pokušao da stane na put glasinama o razvodu tvrdeći da su on i Irena "srećniji nego ikada".

