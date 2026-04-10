Bivša rijaliti učesnica, a sada Influenserka, Anđela Đuričić, objavila je privatnu prepisku sa svojom majkom povodom Velikog petka i time izazvala veliku pažnju.
U poruci koju je Anđela objavila, vidi se kako je brižna majka podseća na pravila strogog posta tokom ovog praznika, pa joj je jasno napisala:
- Ne pij mleko, ni kafu sa mlekom, ni jaja, ni ništa mlečno. Veliki petak je. Uzmi neku tunjevinu i hleb i paradajz i krastavac za ručak i večeru - poručila joj je.
Ova simpatična prepiska je raznežila Anđelu pa je sve javno objavila uz opis:
- Niko kao mama - poručila je Đuričićeva.
