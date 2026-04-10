U Smolensku, ljubomorni muškarac je ubio novog dečka bivše žene tačno ispod prozora njihove zgrade.

Žrtva je pronađena rano ujutro blizu ulaza u zgradu; bio je to 36-godišnji Denis K. Na njegovom telu pronađene su prostrelne rane u grudima, na boku i glavi.

Prema rečima izvora, ujutru je 32-godišnji Nikita Z., iz ljubomore, pucao u čoveka sa kojim je živela njegova bivša žena, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu.

Potraga za počiniocem se nastavlja, a utvrđuju se sve okolnosti zločina, piše REN TV.