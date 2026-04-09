Harmonikaš Aleksandar Sofronijević otkrio je kako je došlo do saradnje sa pevačicom Anom Bekutom, koja mu je veoma pomogla u karijeri.

Kako je istakao, nije mogao da dođe sebi kada mu je stigla poslovna ponuda od nje.

- Primetila nas je u emisiji, a onda se namestila i Žikina svadba nakon nekih sedam, osam dana. Tu je bila cela zemlja, svi živi došli, a bili su tu i neki klinci iz Kraljeva, koji su takođe došli da sviraju. Ana nas je tu slušala drugi put - prisetio se je Sofronijević, a potom ispričao i kako su izgledao prvi susreti sa Bekutom.

- Videla je tu našu ljubav prema muzici i kako svaku pesmu sviramo na poseban način i tačno u originalnom aranžmanu. I to je presudilo. Rekla je: "Hoću tu energiju, hoću da ti to uradiš" - dodao je Aca.

Osim toga, priznao je i da je zbog poslovne ponude koju je dobio od Ane Bekute ostao u šoku, s obzirom na to da su tada i on i članovi njegovog orkestra bili veoma mladi muzičari.

"Nisam mogao da verujem"

- Nisam mogao da verujem šta mi žena priča. Trebalo mi je dva dana da shvatim, pet puta sam je pitao: „Je l’ ste vi sigurni?“. Uz dužno poštovanje prema mojim starijim kolegama koji su s njom radili tolike godine. Ali ne, ona je to htela - istakao je muzičar u "Grand specijalu".

- Rekao sam da ovo radimo kao da je poslednje, „da poginemo“, i uspeli smo, bilo je baš dobro. Posle su svi prepisivali od Bekute, i tu smo gde smo - priznao je Sofra za Blic.

