Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je pokušao da skrene pažnju Bele kuće na blisku saradnju Moskve i Teherana, ali da su Sjedinjene Američke Države ignorisale ubedljive dokaze da Rusija pomaže Iranu da gađa američke baze na Bliskom istoku jer "veruje" ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Zelenski je u britanskom političkom podkastu "Ostalo je politika" sa Alisterom Kembelom, savetnikom bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, rekao da su ruski vojni sateliti fotografisali kritične objekte energetske infrastrukture u zemljama Persijskog zaliva i u Izraelu, kao i lokacije baza američke vojske širom regiona, i da je Kremlj prosledio detalje i slike iranskom režimu kako bi olakšao njegove napade, prenosi Gardijan.

"Javno sam to rekao. Da li smo čuli reakciju SAD prema Rusiji, da moraju to da zaustave? Problem je što veruju Putinu. I to je šteta", kazao je Zelenski.

Dodao je da tim američkog predsednika Donalda Trampa nije uspeo da "zaista razume detalje onoga što Rusija želi", zato što su Trampova dva pregovarača, Stiv Vitkof i Džared Kušner "proveli previše vremena" sa Putinom i njegovim visokim zvaničnicima.

Zelenski je rekao da bolje razume psihologiju ruskog lidera i stvarne ratne ciljeve nego Bela kuća, kao i da Putin neće stati ako dobije Donbas, i da će nakon toga pokušati da zauzme regionalne prestonice Dnjepar i Harkov.

"Moramo da priznamo da Amerikanci delimično osećaju da (Donbas) nije ništa za nas. Oni ne žele da priznaju da će im Putin lagati i da može da nastavi okupaciju čak i nakon takvih koraka. Amerikanci su sigurni da mogu da veruju Putinu", rekao je Zelenski.

Zelenski je za putovanje američkog potpredsednika Džej Di Vensa u Budimpeštu u utorak i sredu, gde je vodio kampanju za mađarskog predsednika Viktora Orbana, rekao da je "nekorisno", i dodao je da ne namerava da se meša u izbore koji će se održati u nedelju, 12. aprila, navodeći da je na mađarskom narodu da odluči koju će stranku podržati.

On je sugerisao da Evropa treba da poveća svoju moć u vreme kada SAD prete da će se povući iz NATO-a, i da EU treba da udruži snage sa Ukrajinom, Velikom Britanijom, Turskom i Norveškom, kako bi stvorila vojni blok dovoljno veliki da odvrati Rusiju.

"Bez Ukrajine i Turske, Evropa neće imati sličnu vojsku kakvu ima Rusija. Sa Ukrajinom, Turskom, Norveškom i Velikom Britanijom, kontrolisaćete bezbednost na morima, a ne na jednom moru", zaključio je Zelenski.

On je kazao da je siguran da će se Kijev jednog dana pridružiti Evropskoj uniji.