Voditeljka i glumica Nataša Aksentijević je nedavno priznala da je bila iza rešetala.

Javno je govorila o periodu kada je bila u zatovoru, te otkrila zbog čega je bila privedena.

- Pre 30 godina sam bila uhapšena. Došli su u moju gimnaziju, dobili su informaciju da sam bila u tom nekom otporu koji je hteo da smeni tada predsednika Slobodana Miloševića. Policija me je privela na razgovor koji je trajao - rekla je Nataša, pa je dodala:

- Tada se razgovor sa policijom razlikovao. Prošlo je od tada četvrt veka, a bila sam u ćeliji ceo dan. Sećam se, skinuli su mi pertle, pa sam čekala da dođu ti inspektori koji su me ispitivali, a nisu bili blagonakloni - ispričala je Nataša.

BONUS VIDEO: