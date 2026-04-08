Pevačica Milica Todorović pre nekoliko godina je sa roditeljima pokrenula biznis u Kruševac.

Nedavno je spakovala kofere i otišla iz Beograda u rodni Kruševac sa sinom Bogdan povodom porodičnog slavlja.

Sada je javnosti otkrila da zajedno sa porodicom uzgaja pudle, čiji se štenci prodaju po nekoliko stotina evra.

-Spremni smo da vam ulepšamo život - napisala je Milica.

Emotivno oglašavanje nakon porođaja

Podsetimo, nakon što se porodila, našla se u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M, supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina.

Tim povodom, pevačica se oglasila samo jednom, iz porodilišta:

-Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. Od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama – kada za to budem spremna. Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.