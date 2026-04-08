Pevačica Marija Šerifović objavila je privatni snimak sa Balija, na kojem je zapevala sa nepoznatim ljudima, pokazujući deo svoje privatnosti koji je retko deli sa javnošću.

Već nekoliko puta je posetila egzotični Bali, gde je, kako sama ističe, pronašla svoj mir.

U tom procesu samospoznaje i unutrašnjeg balansiranja pomogla joj je Vanja, žena uz koju je “zaronila” u svoja osećanja i misli.

Marija je sada pokazala kako je uživala u društvu pomenute osobe i ostalih prisutnih, a trenutak kada je zgrabila mikrofon bio je poseban i za nju samu.

-Ne volim da objavljujem privatne snimke. Međutim, ovaj je poseban. Postoje trenuci koji ne pripadaju javnosti, već duši, ali ovaj sam osetila da treba da podelim. Ono što je za mene posebno u ovom snimku nije pesma, već trenutak u kojem sam je pevala. Ovde na Baliju, među ljudima koje nisam poznavala, ponovo i bez najave se desio susret, susret sa samom sobom - započela je pevačica.

Potom je otkrila kako je tada prvi put jasno postavila granice u svom životu.

-Možda sam baš tada prvi put jasno osetila da je došao trenutak da sebi kažem "ne". Ne svemu što me udaljava od mene, ne svemu što preskače moje potrebe, moje granice i moje biće. Zapravo, ovo nije samo moja priča, ovo je poruka za sve nas. Znajući koliko je život kratak, važno je da zastanemo, da usporimo, da vidimo, da se ukopamo, da osećamo, da posmatramo, da slušamo i da volimo. Sebe i sve oko sebe - zaključila je Šerifovićeva.