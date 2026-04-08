Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država uspela da obezbedi najkvalitetnije i najskuplje lekove na svetu za građane Srbije, naglašavajući da će nove terapije značajno produžiti život hiljadama ljudi koji se bore sa teškim bolestima.

Vučić se danas sastao sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan Karen Pirs, nakon čega je prisustvovao potpisivanju važnog ugovora između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i kompanije AstraZeneca.

Tom prilikom istakao je da je Srbija napravila ogroman iskorak u oblasti zdravstvene zaštite, posebno kada je reč o lečenju najtežih oblika malignih bolesti.

– Ponosan sam što smo uspeli da obezbedimo najbolje i najskuplje lekove koji postoje na svetu. Zahvaljujući ugovorima koje smo danas potpisali sa kompanijom AstraZeneca, Republika Srbija omogućava pristup inovativnim onkološkim terapijama u čak deset novih indikacija – rekao je Vučić.

Kako je objasnio, reč je o terapijama koje će se koristiti u lečenju raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika – bolesti koje pogađaju ogroman broj ljudi i porodica širom zemlje.

– Govorimo o bolestima koje svakodnevno odnose živote i koje pogađaju hiljade porodica u Srbiji. Ovi lekovi donose novu šansu, novu nadu i mogućnost da produžimo život našim roditeljima, supružnicima, braći, sestrama i deci – naglasio je predsednik.

Vučić nije krio emocije, ističući da ga upravo ta činjenica čini srećnim i ponosnim.

– Danas sam nasmejan i radostan jer znam da ćemo zahvaljujući ovim lekovima hiljadama ljudi produžiti život – poručio je on.

Ovaj potez države predstavlja jedan od najvećih koraka u unapređenju onkološkog lečenja u Srbiji, jer omogućava pacijentima pristup savremenim terapijama koje su do sada bile teško dostupne ili potpuno nedostižne.