Najvažnije:
- Raketni napadi su prijavljeni širom regiona Zaliva i Izraela ubrzo nakon što je predsednik Donald Tramp objavio da je pristao na dvonedeljni prekid vatre sa Iranom. Zvaničnik kaže da je američka vojska obustavila napade na Iran.
- Iranska vojska će koordinirati prolaz brodova kroz kritični Ormuski moreuz tokom prekida vatre, rekao je iranski ministar spoljnih poslova. Tramp je rekao da je ponovno otvaranje moreuza ključni uslov sporazuma o prekidu vatre.
- Pakistanski premijer je pozvao delegacije iz Irana i SAD u Islamabad na razgovore u petak. Ranije u utorak, Pakistan je predložio dvonedeljni prekid vatre kako bi se omogućila diplomatija.
- Izrael je rekao da će obustaviti napade na Iran, ali je tvrdio da Liban nije deo prekida vatre, prema saopštenju iz kancelarije izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua.
UŽIVO
Ormuski moreuz ponovo zatvoren
Nekoliko iranskih medija izveštava da su tankeri za naftu prestali da prolaze kroz Ormuski moreuz dok Izrael nanosi svoje „najteže udare“ na Liban od početka svoje kopnene operacije, javlja BBC.
Iran: Prekršili ste primirje!
Po prvi put od početka primirja, Iran je zvanično izneo optužbe za kršenje primirja.
Rojters: Saudijski naftovod koji zaobilazi Ormuz oštećen u iranskom napadu
Saudijski ključni naftovod istok-zapad, trenutno jedini izlaz za izvoz sirove nafte, pogođen je u iranskom napadu, a meta su bila i druga postrojenja u toj zemlji, rekao je za Rojters izvor iz industrije.
Naftovod je preusmjeravao oko sedam miliona barela dnevno iz naftnog središta Saudijske Arabije na istoku do luke Janbu na Crvenom moru nakon što je Iran zatvorio Ormuski moreuz, zarobivši ogromne količine nafte i gasa i uzrokujući vrtoglavi rast svetskih energetskih tržišta, podseća agencija.
Izvor je rekao da će protok kroz naftovod biti pogođen, dodajući da se šteta procenjuje.
To bi moglo da pogorša ono što stručnjaci nazivaju najgorom energetskom krizom na svetu, piše Rojters i dodaje da Aramko koristi oko dva miliona barela dnevno na domaćem tržištu, ostavljajući otprilike pet miliona barela dnevno za izvoz.
Podaci o izvozu pokazuju da je u nedelji koja je počela 23. marta, u proseku, utovar nafte iz Janbua iznosio gotovo 4,6 miliona barela dnevno, uprkos napadima usmerenim na to čvorište 19. marta.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je pogodio nekoliko ciljeva širom regiona raketama i dronovima, uključujući, kako je nazvao, naftna postrojenja američkih kompanija u Janbuu.
UAE: Iran ispalio 17 raketa i 35 dronova uprkos objavi o dvonedeljnom primirju
Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da je Teheran ispalio na njihovu teritoriju 17 raketa i 35 dronova, uprkos američkoj objavi o dvonedeljnom primirju sa Iranom.
(Times of Israel)
IDF: Izraelska vojska izvela jutros najjači talas vazdušnih napada na jug Libana
Izraelska vojska izvela je jutros najjači talas vazdušnih napada na jug Libana gađajući 100 ciljeva u roku od 10 minuta, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF). Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), mete napada u Bejrutu, dolini Bekaa i na jugu Libana obuhvatale su komandne centre Hezbolaha i drugu vojnu infrastrukturu, prenosi Tajms of Izrael.
Prekršeno primirje?
U rafineriji Lavan, na jugu Irana, danas su se čule eksplozije, nekoliko sati nakon najave dvonedeljnog primirja između Teherana i Vašingtona, javljaju iranski mediji. Kako je prenela agencija Mehr, u postrojenju rafinerije na ostrvu Lavan u Persijskom zalivu, dogodilo se više eksplozija. Uzrok eksplozija za sada nije poznat, navodi neimenovani izvor za agenciju. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti ili povređenima.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.
Ubrzo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom''.
U Persijskom zalivu i dalje zarobljeno 800 tankera
Brodske kompanije u Evropi, Aziji i Bliskom istoku pokušavaju da shvate uslove primirja postignutog između SAD i Irana, a svoje brodove su stavili u stanje pripravnosti piše Blumberg i dodaje da je više od 800 tankera i dalje "zarobljeno" u Persijskom zalivu, budući da je Ormuski moreuz pod strogom iranskom kontrolom od kraja februara zatvoren za nesmetanu komercijalnu plovidbu.
Iran tvrdi da je pristao na dve nedelje sigurnog prolaza u koordinaciji sa svojim oružanim snagama i unutar "tehničkih ograničenja", dok je predsednik SAD Donald Tramp najavio "potpuno, neposredno i bezbedno otvaranje".
Portparol kompanije AP Moler-Mersk A/S rekao je da primirje može da stvori tranzitne mogućnosti, ali još uvek ne pruža potpunu pomorsku bezbednost i vlasnici brodova moraju da shvate sve potencijalne uslove koji su s tim povezani.
IDF privremeno obustavio udare na Iran, nastavlja operacije protiv Hezbolaha u Libanu
Izraelske odbrambene snage (IDF) preko noći su završile talas udara na iranske lansirne rampe i ključnu infrastrukturu, sa ciljem smanjenja kapaciteta Irana za ispaljivanje balističkih raketa ka Izraelu.
IDF je u objavi na mreži Iks naveo da je u skladu sa odlukom političkog ešalona, obustavio vatru u kampanji protiv Irana, ali da ostaje u stanju visoke pripravnosti i da je spreman da odgovori na svako kršenje primirja.
Vojska je takođe navela da nastavlja borbene i kopnene operacije protiv terorističke organizacije Hezbolah u Libanu.
Libanska vojska pozvala civile da se ne vraćaju u sela na jugu zemlje
Libanska vojska danas je pozvala civile da se ne vraćaju u sela na jugu Libana, nakon što je Izrael saopštio da se primirje u Iranu ne odnosi na borbe protiv Hezbolaha.
„U svetlu regionalnih dešavanja i vesti koje kruže o prekidu vatre, Komanda vojske poziva građane da se uzdrže od povratka u južna sela i gradove i da se ne približavaju područjima gde su napredovale izraelske okupacione snage, kako bi sačuvali svoju bezbednost, posebno zato što mogu izložiti svoje živote opasnosti od tekućih izraelskih napada“, saopštila je Komanda libanske vojske, prenosi libanska Nacionalna novinska agencija (NNA).
Komanda je, takođe, pozvala stanovnike da se pridržavaju uputstava raspoređenih vojnih jedinica i da budu oprezni sa neeksplodiranim ubojitim sredstvima i sumnjivim predmetima koji su ostali od izraelske agresije, i da ih prijave najbližem vojnom centru ili drugim bezbednosnim snagama.
Ima mrtvih u novim napadima na Liban
Najmanje četiri osobe su poginule u izraelskom vazdušnom napadu na južni Liban rano jutros, izvestila je zvanična Nacionalna novinska agencija Libana.
Vazdušni napad je bio usmeren na zgradu u oblasti Džal al-Bahr u blizini bolnice Hiram, pri čemu je poginulo četvoro ljudi, navodi ova novinska agencija. Nekoliko drugih napada ciljalo je položaj koji pripada medicinskom osoblju zdravstvenih organa u gradu Šakra, gde je povređeno više osoba.
Artiljerijsko granatiranje je takođe pogodilo oblasti Hanije i Mansuri.
Novinska agencija je izvestila i o vazdušnim napadima na gradove Hadata, Rab Talatin, oblast Abasije, Kafra i Džmejdžme.
Iran i Oman će tokom primirja naplaćivati takse za prolazak kroz Ormuski moreuz
Dvonedeljni plan o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da Iran i Oman mogu da naplaćuju takse brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, uski ulaz u Persijski zaliv, izjavio je danas regionalni zvaničnik uključen u pregovore.
Prema njegovim rečima, Iran planira da prikupljena sredstva iskoristi za obnovu nakon sukoba, ali se ne zna u koje svrhe će Oman usmeriti prihod od taksi, preneo je AP. Ormuski moreuz se nalazi u teritorijalnim vodama Irana i Omana, ali je međunarodna zajednica taj prolaz do sada smatrala međunarodnim plovnim putem kroz koji se brodovi slobodno kreću, bez plaćanja putarine.
Zvaničnik, koji je bio direktno uključen u pregovore o primirju, govorio je pod uslovom anonimnosti kako bi mogao da iznese detalje internih razgovora.
Izrael nastavlja napade u Libanu uprkos tvrdnjama o primirju
Izraelske snage nastavile su tokom noći i jutros napade širom Libana uprkos tvrdnjama pakistanskog premijera da su Sjedinjene Američke Države, Iran i njihovi saveznici postigli trenutni prekid vatre koji obuhvata i Liban, prenela je Al Džazira. Pakistanski premijer je ranije saopštio da su se sve strane saglasile o primirju koje bi važilo i za Liban, ali je izraelski premijer Benjamin Netanjahu naknadno poručio da Liban nije uključen u taj sporazum. U međuvremenu su zabeleženi kontinuirani izraelski udari širom zemlje.
Iran proglasio "istorijsku pobedu" nad SAD i najavio pregovore u Islamabadu
Iran je proglasio "istorijsku i razornu pobedu" nad Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom nakon 40 dana rata, navodeći da je Vašington bio primoran da prihvati iranski predlog koji uključuje prekid vatre, ukidanje sankcija i povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona.
U saopštenju upućenom "naciji Irana", Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost je naveo da je "neprijatelj pretrpeo poraz" i da je prihvatio predlog od 10 tačaka koji, između ostalog, podrazumeva prekid napada na Iran, nastavak iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom, prihvatanje obogaćivanja uranijuma, ukidanje primarnih i sekundarnih sankcija, obustavu svih odluka Saveta bezbednosti UN i povlačenje američkih snaga iz regiona, preneo je iranski Press TV.
Plan obuhvata i isplatu odštete Iranu i prestanak rata na svim frontovima, uključujući protiv "herojskog islamskog pokreta otpora u Libanu".
Bela kuća: Primirje sa Iranom je pobeda SAD
Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit pozdravila je dvonedeljno primirje u ratu sa Iranom, nazvavši postignut sporazum "pobedom" Sjedinjenih Američkih Država. "Ovo je pobeda za SAD koju su omogućili naš predsednik (Donald) Tramp i naša neverovna vojska", napisala je Livit rano jutros na mreži Iks.
Kako je navela, uspeh američke vojske je "stvorio maksimalnu moć", što je omogućilo predsedniku Trampu i njegovom timu da se angažuju u teškim pregovorima koji su sada utrli put diplomatskom rešenju i dugoročnom miru. Naglasila je da je, pored toga, Tramp izdejstvovao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.
"Od početka operacije 'Epski bes', predsednik Tramp je procenjivao da će operacija trajati od četiri do šest nedelja. Zahvaljujući neverovatnim sposobnostima naših boraca, ostvarili smo, i premašili, naše ključne ciljeve za 38 dana", istakla je ona.
