"Ministarstvo unutrašnjih poslova poručuje građanima i stanovnicima da je ključno da ostanu kod kuće i izbegavaju izlazak, osim ako nije apsolutno hitno, od ponoći u utorak, 7. aprila, do 6 ujutru u sredu, 8. aprila", navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnom nalogu kuvajtske vlade na mreži X.

Tramp je ranije danas zapretio Iranu da će "čitava civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz.

"Večeras će biti važan trenutak u svetskoj istoriji. Čitava civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno divno, ko zna", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je ponovio da pregovara sa novim liderima u Iranu i najavio "potpunu promenu vlasti", iako politički analitičari ukazuju da trenutni rat nije srušio iranski državni vrh.

"Sada kada imamo potpunu i totalnu promenu režima, gde prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda se može dogoditi nešto divno, ko zna? Saznaćemo večeras, jedan od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji sveta jer će se 47 godina iznude, korupcije i smrti konačno završiti. Bog blagoslovio veliki narod Irana", poručio je Tramp.