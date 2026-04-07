Kao vlasnica čak 14 mačaka, odmah je posumnjala na svoje ljubimce, ali nije mogla da objasni kako uspevaju da otvore vrata frižidera.

Zato je odlučila da proveri šta se zapravo dešava i organizovala „tajnu akciju“ u svom domu.

Na snimku koji je objavila na TikToku vidi se kako jedna crno-bela mačka predvodi grupu i pokušava da otvori frižider. Šapama hvata ručku i povlači vrata, dok iza nje stoje druge mačke, kao da čekaju trenutak da uzmu hranu.

Video je brzo postao viralan, a scena u kojoj mačke pokušavaju da dođu do mesa šokirala je milione korisnika.

Vlasnica je priznala da nije mogla da veruje šta vidi dok ih nije uhvatila na delu.

Kako bi sprečila krađu hrane, odlučila je da dodatno obezbedi frižider, jer su, kako kaže, njene mačke „previše pametne“.

Snimak je pregledan više od 12 miliona puta, a korisnici društvenih mreža masovno su komentarisali neobičnu situaciju i delili slična iskustva sa svojim kućnim ljubimcima.

Mnogi su primetili i reakciju mačaka nakon što su otkrivene, jer su odmah počele da se umiljavaju, kao da pokušavaju da izbegnu kaznu.

BONUS VIDEO