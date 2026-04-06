Suprug političarke i doktorke Slavice Đukić Dejanović preminuo je 3. aprila u Beogradu, a danas će biti ispraćen na večni počinak na Novom groblju u prisustvu saradnika, prijatelja i članova porodice.

Na groblje je među prvima stigla Slavica odevena sva u crnom, gde je sa prijateljima stajala ispred kapele pred opelo koje će se održati.

- Sa tugom obaveštavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da nas je napustio naš dragi Ranko Dejanović. Sahrana će se obaviti u ponedeljak u 14.30h časova na Novom groblju. Ostaće zauvek u našim srcima kao čovek topline, dobrote i poštenja. Njegova blaga reč, osmeh i spremnost da pomogne drugima zauvek će živeti u sećanjima svih koji su ga poznavali. Njegova plemenitost i ljudskost ostavili su neizbrisiv trag u životima mnogih. Sa ljubavlju i tugom čuvaćemo uspomenu na njega - napisala je ranije u oproštajnoj poruci na Instagramu.

Slavica objavila čitulju

Slavica je u dnevnim novinama obavestila javnost da je preminuo njen suprug u ime porodice Dejanović. Takođe, ona se od supruga oprostila emotivnim rečima.



- Mom dragom Ranku, sa ogromnim bolom, poslednji pozdrav - stoji u čitulji.

