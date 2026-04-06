Pevačica Zorica Brunclik poslednji put je u javnosti viđena početkom februara meseca, a zbog lošeg zdravstvenog stanja morala je da bude operisana u Kliničkom centru Srbije, nakon čega je otpuštena na kućno lečenje i oporavak.

Ove informacije nije ni potvrdio ni demantovao njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš koji se našao u jednoj epizodi muzičkog takmičenja, a zatim je nastavio da menja muzičku zvezdu u fotelji takmičenja Pinkove zvezde.

Nakon operacije i porodične situacije, navodno se oglasila Brunclikova i to na društvenoj mreži, a kasnije će se ispostaviti da je profil zapravo lažan, te da pevačica nema nikakve veze sa njim.

-Dragi svi, na Fejsbuku je napravljen lažni profil na kom se objavljuju izjave koje je Zorica navodno dala. Sve što je objavljeno u ime Zorice ili njene porodice je lažno. Jedini pravi profil ima plavi bedž - napisala je Zlata na svom Instagramu, a zatim zamolila druge korisnike da iste prijavi.

Uprkos činjenici da Zorica Brunclik nema društvene mreže, te da poseduje zvanično profil koji vode saradnici, na internetu su se pojavile lažne informacije o navodonm oglašavanju, zbog čega je njena ćerka Zlata odlučila da sve aktivnosti koje su u vezi sa kandidatima čiji je mentor njena majka "prebaci" na svoj profil, odnosno, na njemu objavljuje snimke i fotografije Zoričinih kandidata, dok je zvanični profil pevačice na Instagramu za sada u stanju mirovanja i na njemu neće naći novijih objava.

BONUS VIDEO: