Godinama već brak Miroslava Ilića u središtu je interesovanja javnosti, zbog senke koju na njega baca spor sa Mirjanom i Devinom Antonovićem.

Sudski proces okončan je odlukom suda da Miroslav Ilić jeste biološki otac Devina Antonovića, ipak, pevač se na tu temu za medije nije oglašavao.

Ono što je njegova misija tokom svih godina bila je da sačuva svoj brak i porodicu, a tim povodom za medije se oglasila njegova komšinica, koja je želela da iznese istinu o braku i okonča farsu, koja se, kako kaže, oko njih plete.

- Pratim sve oko Miroslava i Mirjane i, pravo da vam kažem, ne mogu da verujem kakvih sve ljudi ima. Em ste se vi, mediji, ostrvili na Iliće, em ljudi na društvenim mrežama. Naročito sam ostala šokirana kada sam videla da ljudi negativno komentarišu Gocu. Tad sam shvatila da je svet otišao dođavola. Pa, da li je normalno da podržavate ljubavnicu, a osuđujete ženu ‒ zapitala se komšinica, odlučivši da iznese istinu u odbranu porodice Ilić.

"Ta slika je obmana"

- Ta slika koju imate o njima je smešna, jer vas oni obmanjuju sve vreme. Vi Miroslava doživljavate kao zvezdu, a on je jedan tako običan, normalan i prizeman čovek. A Goca? Za nju tek nemam reči. Ona je od detinjstva sa Miroslavom. Svi misle da je ona neka opasnica jer je kao pretila Mirjani, a ona je u stvari duša od žene. Oduvek je bila posvećena i žena i majka. Prava je gospođa, a takva je i njena ćerka Marija, koja je završila visoke škole, pa se još i udala za političara. Pa, obe su mogle da budu umišljene samo tako, a one su sasvim normalne. Pa, gde vi možete da vidite Gocu? Samo na ponekom Miroslavovom koncertu, a oduvek je mogla da ne izbija iz novina da je htela, ali nije, zato što je normalna žena. Ako još neko bude napisao ružnu reč o Goci ja ću stvarno da svisnem, jer će vam svako ko je poznaje reći samo lepe stvari o njoj. I još nešto, Goca i Miroslav Ilić se neće razvesti ni da se pojavi još trista Mirjana, uzalud se trude da im rasture brak – zaključila je ona, a prenosi Story.