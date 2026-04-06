Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2026, otvoren je do 17. aprila.

Za ove namene predviđeno je ukupno 14 miliona dinara.

Ovaj konkurs raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u cilju unapređenja organske proizvodnje u Vojvodini.

Podrška od 50.000 do 2.000.000 dinara

Kako je objavljeno u konkursu minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 50.000 dinara, a maksimalni dva miliona dinara.

Navodi se da pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, kao i verske zajednice, crkve i manastiri.

BONUS VIDEO