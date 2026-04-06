Hrvatska glumica Marija Krpan, preminula je u 71. godini, a domaća publika ju je obožavala u seriji "Larin izbor".

Televizijska publika širom regiona najviše će je pamtiti po ulogama u veoma popularnim serijama. Njene najpoznatije televizijske uloge bile su Jasmina u hit seriji "Larin izbor" (2012), kao i proročica u komediji "Bibin svet" (2009).

Zapažene uloge ostvarila je i u serijama "Pod sretnom zvezdom" (kao računovođa Mira), "Mamutica" (kao Katarina Sajko), "Zakon ljubavi" (kao Romana) i "Naša kućica, naša slobodica".

Marija Krpan (devojačko prezime Ivezić) rođena je 12. avgusta 1954. godine u Humu Voćinskom, a svoj raskošni talenat iskazala je još u ranoj mladosti.

Varaždinski krugovi je pamte još iz gimnazijskih dana kada je 1970. godine kao vrsna recitatorka trijumfovala na "Susretima mladih", nakon čega je zabeležila i svoj prvi bitan pozorišni nastup kao članica Omladinskog dramskog studija.

Profesionalni angažman u pozorištu, čime je ostvarila svoj životni san, ponuđen joj je 1982. godine od strane Petra Večeka, tadašnjeg upravnika pozorišta "August Cesarec".

Tokom svoje bogate karijere ostavila je neizbrisiv trag na daskama koje život znače, gde je odigrala stotine predstava i zabeležila ulogu u veoma gledanom filmu "Marginalci".

Od voljene glumice su se dirljivim rečima oprostili prijatelji i kolege. Iz njenog matičnog HNK Varaždin poručili su da će je pamtiti po njenom vedrom duhu koji nije gubila do poslednjeg trenutka, podsećajući da je njen osmeh pratio publiku do samog kraja.

"Iskreno saučešće celoj porodici, prijateljima i kolegama, a dragoj Mariji hvala na svemu i srećan put na neko bolje mesto", stoji u emotivnom saopštenju varaždinskog pozorišta.

