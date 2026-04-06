- Što se tiče pregovaračkog procesa, da, on je trenutno na pauzi. Amerikanci imaju mnogo drugih poslova, jasno je i kojih, i u tom kontekstu je sada teško okupiti se u trilateralnom formatu - istakao je Peskov novinarima.

Napomenuo je da Kremlj nema pouzdane informacije o navodno planiranoj poseti specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera Džareda Kušnera Kijevu posle Vaskrsa.

- Ne, nemamo pouzdane informacije da se takva poseta zaista planira. Čuli smo izjave predstavnika kijevskog režima da bi, navodno, to pitanje moglo biti na dnevnom redu – misli se na dolazak Vitkofa i Kušnera - pojasnio je portparol Kremlja.

