Mirjana Antonović, bivša ljubavnica Miroslava Ilića s kojim je dobila vanbračnog sina Devina, na opšte iznenađenje javnosti, sletela je u Beograd, javljaju domaći mediji.

Crnka koja je plenila lepotom u bivšoj Jugi, u popodnevnim časovima stigla na beogradski aerodrom u društvu nepoznate žene i muškarca, a razlog njene posete za sada nije poznat.

Podsećanja radi, krajem maja prošle godine Apelacioni sud doneo je konačnu presudu kojom je potvrđeno da je pevač Miroslav Ilić biološki otac Devina Antonovića, a nekadašnja ljubavnica pevača, Mirjana, vodila je bitku dugi niz godina da dokaže da je sin Ilićev.

Od tada se Devinova majka više puta se oglašavala poručujući da je pravda konačno zadovoljena, ali da će njihova pobeda biti potpuna tek kada Devin dobije deo nasledstva i neisplaćenu alimentaciju.

Inače Mirjanu dugo nismo imali prilike da vidimo u prestonici naše zemlje, te je zbog toga njen potez mnoge iznenadio.

BONUS VIDEO:



