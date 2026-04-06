Mnogi saveti na internetu preporučuju čišćenje veš-mašine mešavinom sode bikarbone i sirćeta. Hemijski inženjer i stručnjak za održavanje doma objašnjava zašto ovo zapravo ne daje željene rezultate: kada se soda i sirće pomešaju, dolazi do hemijske reakcije koja ih međusobno neutrališe. Njihova pojedinačna svojstva se poništavaju, pa smeša ne uklanja efikasno kamenac, masnoće i ostatke deterdženta.

Soda bikarbona sama po sebi nema moć razgradnje kamenca, a sirće bi za efikasan rezultat zahtevalo ogromne količine (dve do četiri litre), što nije praktično ni ekonomično.

Limunska kiselina – efikasno i bezbedno rešenje

Za dubinsko čišćenje veš-mašine stručnjak preporučuje limunsku kiselinu, koja je kiselija od sirćeta i efikasnije uklanja naslage kamenca i ostatke deterdženta, a manje je agresivna prema gumama i metalnim delovima.

Kako očistiti veš-mašinu limunskom kiselinom:

  1. Dodajte 4 kašike limunske kiseline u bubanj.
  2. Pokrenite program za čišćenje ili dug ciklus pranja na višoj temperaturi.
  3. Ovaj postupak ponovite svaka 3–4 meseca za optimalan rezultat.

Dodatne navike za dug vek mašine

  • Nakon svakog pranja, ostavite vrata bubnja otvorena da se osuši i spreči buđ.
  • Ne preterujte s deterdžentom i omekšivačem.
  • Redovno čistite fioku za deterdžent i gumene zaptivke, gde se zadržavaju ostaci proizvoda.
  • Povremeno obrišite bubanj i spoljašnje površine vlažnom krpom.

Ovim jednostavnim koracima vaša veš-mašina ostaje čista, funkcionalna i dugotrajna, a odeća sveža i mirisna.