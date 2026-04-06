Mnogi saveti na internetu preporučuju čišćenje veš-mašine mešavinom sode bikarbone i sirćeta. Hemijski inženjer i stručnjak za održavanje doma objašnjava zašto ovo zapravo ne daje željene rezultate: kada se soda i sirće pomešaju, dolazi do hemijske reakcije koja ih međusobno neutrališe. Njihova pojedinačna svojstva se poništavaju, pa smeša ne uklanja efikasno kamenac, masnoće i ostatke deterdženta.
Soda bikarbona sama po sebi nema moć razgradnje kamenca, a sirće bi za efikasan rezultat zahtevalo ogromne količine (dve do četiri litre), što nije praktično ni ekonomično.
Limunska kiselina – efikasno i bezbedno rešenje
Za dubinsko čišćenje veš-mašine stručnjak preporučuje limunsku kiselinu, koja je kiselija od sirćeta i efikasnije uklanja naslage kamenca i ostatke deterdženta, a manje je agresivna prema gumama i metalnim delovima.
Kako očistiti veš-mašinu limunskom kiselinom:
- Dodajte 4 kašike limunske kiseline u bubanj.
- Pokrenite program za čišćenje ili dug ciklus pranja na višoj temperaturi.
- Ovaj postupak ponovite svaka 3–4 meseca za optimalan rezultat.
Dodatne navike za dug vek mašine
- Nakon svakog pranja, ostavite vrata bubnja otvorena da se osuši i spreči buđ.
- Ne preterujte s deterdžentom i omekšivačem.
- Redovno čistite fioku za deterdžent i gumene zaptivke, gde se zadržavaju ostaci proizvoda.
- Povremeno obrišite bubanj i spoljašnje površine vlažnom krpom.
Ovim jednostavnim koracima vaša veš-mašina ostaje čista, funkcionalna i dugotrajna, a odeća sveža i mirisna.
Komentari (0)