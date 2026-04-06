Mnogi saveti na internetu preporučuju čišćenje veš-mašine mešavinom sode bikarbone i sirćeta. Hemijski inženjer i stručnjak za održavanje doma objašnjava zašto ovo zapravo ne daje željene rezultate: kada se soda i sirće pomešaju, dolazi do hemijske reakcije koja ih međusobno neutrališe. Njihova pojedinačna svojstva se poništavaju, pa smeša ne uklanja efikasno kamenac, masnoće i ostatke deterdženta.

Soda bikarbona sama po sebi nema moć razgradnje kamenca, a sirće bi za efikasan rezultat zahtevalo ogromne količine (dve do četiri litre), što nije praktično ni ekonomično.

Limunska kiselina – efikasno i bezbedno rešenje

Za dubinsko čišćenje veš-mašine stručnjak preporučuje limunsku kiselinu, koja je kiselija od sirćeta i efikasnije uklanja naslage kamenca i ostatke deterdženta, a manje je agresivna prema gumama i metalnim delovima.

Kako očistiti veš-mašinu limunskom kiselinom:

Dodajte 4 kašike limunske kiseline u bubanj. Pokrenite program za čišćenje ili dug ciklus pranja na višoj temperaturi. Ovaj postupak ponovite svaka 3–4 meseca za optimalan rezultat.

Dodatne navike za dug vek mašine

Nakon svakog pranja, ostavite vrata bubnja otvorena da se osuši i spreči buđ.

Ne preterujte s deterdžentom i omekšivačem.

Redovno čistite fioku za deterdžent i gumene zaptivke , gde se zadržavaju ostaci proizvoda.

Povremeno obrišite bubanj i spoljašnje površine vlažnom krpom.

Ovim jednostavnim koracima vaša veš-mašina ostaje čista, funkcionalna i dugotrajna, a odeća sveža i mirisna.