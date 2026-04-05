Spašen član posade: Nestali američki vojnik čiji je avion F-15 oboren iznad Irana spasen je od strane američkih snaga u operaciji u kojoj je učestvovalo „desetine letelica“, rekao je predsednik Donald Tramp. Dodao je da je vojnik „zadobio povrede, ali da će biti dobro“.

Razmenjene pretnje: Iranski vojni zvaničnici upozoravaju da će se „vrata pakla“ otvoriti za SAD i Izrael ako se napadi na infrastrukturu nastave, što je odgovor na Trampovu pretnju da će pokrenuti „sav pakao“ ako Teheran ne postigne dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza do ponedeljka.

Novi napadi na države Zaliva: Prijavljeni su požari u Bahreinu i Kuvajtu, dok su UAE saopštili da reaguju na raketnu pretnju.

Iranska garda: Napadi na američke i izraelske ciljeve u regionu Iranska Islamska revolucionarna garda saopštila je danas da je izvela kombinovani napad raketama i dronovima na američke i izraelske ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), u okviru nastavka vojne operacije. Islamska revolucionarna garda navela je da su njene pomorske snage u nedelju popodne sprovele veliku operaciju koristeći balističke rakete i borbene dronove, u okviru 97. talasa operacije "Istinsko obećanje 4", navodi iranska televizija Press TV. Među ključnim metama bio je objekat koji su, prema navodima Teherana, koristili američki komandanti i oficiri u blizini pomorske baze Mohamed al-Ahmad u Kuvajtu, koji je, kako se tvrdi, uništen preciznim udarima. IRGC tvrdi da je napao brod povezan sa Izraelom u blizini obale Emirata Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je izvela napad na brod povezan sa Izraelom u kanalu koji vodi ka luci Džebel Ali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. IRGC je navela da je napad izvršen pomoću rakete tipa "kadir", koja je precizno pogodila brod "King Dao Star", javlja Tasnim. IRGC tvrdi i da je brod trenutno u plamenu. Prema saopštenju, napad se dogodio u blizini jedne od ključnih luka Ujedinjenih Arapskih Emirata Tanker natovaren iračkom naftom prošao kroz Ormuz Tanker natovaren iračkom naftom prošao je kroz Ormuski moreuz blizu iranske obale, dan nakon što je Iran saopštio da je Irak izuzet od bilo kakvih ograničenja za prolazak kroz ovu vitalnu morsku rutu, pokazuju podaci Grupe Londonske berze (LSEG) i kompanije za praćenje energetskih tokova Kpler. Tanker "Okeanski grom" natovario je oko milion barela Basrah teške nafte 2. marta i očekuje se da će istovariti teret u Pengerangu u Maleziji sredinom aprila, pokazuju podaci Kplera, prenosi Rojters. Podaci pokazuju da je tanker unajmljen od strane Petkoa, jedinice malezijskog državnog energetskog preduzeća "Petronas". Prema rečima dvoje sagovornika upoznatih sa situacijom, među sedam je brodova povezanih sa Malezijom kojima je Iran odobrio prolazak kroz moreuz. Malezijsko Ministarstvo spoljnih poslova i Petronas nisu odgovorili na zahteve da pruže komentar. Iranski zvaničnik: Otvorićemo Ormuz kada od tranzitne takse saniramo ratnu štetu Mahdi Tabatabei, pomoćnik u kancelariji predsednika Irana, kaže da će Ormuski moreuz biti ponovo otvoren kada se "deo sredstava prikupljenih od tranzitne takse iskoristi za nadoknadu sve štete nastale u ratu", prenosi Bi-Bi-Si. Iranski zvaničnici i zakonodavci su ranije pokrenuli mogućnost naplate tranzitnih taksi ili putarina brodovima koji koriste Moreuz. Odgovarajući na najnovije komentare Donalda Trampa, Tabatabei kaže da je američki predsednik "pokrenuo potpuni rat u regionu i da i dalje preti“. Kako je istakao, Trampove "uvrede i besmislice“ potiču od "čistog očaja i besa“. "Sporazum moguć do ponedeljka, u suprotnom 'preuzećemo' iransku naftu" U telefonskom intervjuu za Foks njuz, američki predsednik Donald Tramp rekao je da je sporazum sa Iranom moguć do ponedeljka i da "Teheran pregovara". Naveo je da razmatra "preuzimanje“ iranske nafte ako se uskoro ne postigne dogovor. Tramp zapretio udarom na iranske elektrane i mostove Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je da će utorak na meti napada u Iranu biti elektrane i mostovi i oštrim rečima pozvao Teheran da otvori Ormuski moreuz. "Utorak će biti 'dan elektrana' i 'dan mostova', sve u jednom, u Iranu. Neće biti ničeg sličnog tome. Otvorite prokleti Moreuz, vi ludi gadovi, ili ćete živeti u paklu, samo gledajte. Neka je slava Alahu", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social. Američki predsednik juče je upozorio da Iranu "ističe vreme" za postizanje dogovora.

Od početka rata Izraela i SAD protiv Irana, više od 3.000 brodova nasukano u Ormuzu



Od početka američko-izraeskog rata protiv Irana, više od 3.000 brodova je nasukano u Ormuskom moreuzu, a brodski saobraćaj je smanjen za 94 odsto, pokazuju podaci kompanije Lojds list. Novi podaci ukazuju na potpunu paralizu pomorskog saobraćaja u Ormuskom moreuzu, prenosi Tasnim.

Prema analizi najnovije statistike kompanije, prosečan dnevni prolaz brodova kroz ovaj strateški vodeni put pao je sa oko 138 krajem februara na manje od 10 poslednjih dana, što je smanjenje od više od 90 procenata.

U zavisnosti od različitih procena, između 2.000 i 3.000 komercijalnih brodova zaglavljeno je iza Ormuskog moreuza. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) potvrdila je ovu brojku i objavila da je oko 3.200 brodova nasukano u Persijskom zalivu. Glavna briga je približno 20.000 mornara nasukanih u tom području.

IRGC: Nekoliko aviona SAD uništeno tokom spasavanja pilota, nisu uspeli



Nekoliko neprijateljskih ratnih aviona uništeno je tokom američke misije pronalaženja člana posade oborenog američkog aviona u Iranu, saopštio je danas iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC). IRGC navodi u saopštenju da su tokom zajedničke operacije iranskih vazduhoplovnih i kopnenih snaga, narodnih jedinica, Basidž i policijskih snaga, "neprijateljski leteći objekti uništeni", prenosi iranski Press.tv.

Najmanje pet osoba poginulo je u američko-izraelskim napadima na jugozapadu Irana tokom operacije spasavanja člana posade američkog aviona, izjavio je danas načelnik iranske provincije Kohkilujeh i Bujer Ahmad novinskoj agenciji Tasnim, koja je povezana sa Korpusom iranske revolucionarne garde (IRGC).

"Posle očajničkih poteza SAD da spasu pilota oborenog borbenog aviona i ulaska letećih objekata u centralne delove zemlje, neprijateljski leteći objekti su uništeni, a SAD su još jednom pretrpele ponižavajući poraz tokom združene operacije naših snaga", saopštilo je Odeljenje za odnose s javnošću IRGC-a.

Iranski dronovi izveli napad

Iranski dronovi izveli su napad na proizvodne pogone bahreinske kompanije „Gulf Petrochemical Industries“, navodi se u saopštenju ove korporacije, a prenosi Bahreinska novinska agencija.

„Nekoliko proizvodnih pogona napali su iranski dronovi, što je dovelo do požara. Požar je stavljen pod kontrolu i ugašen. Povređenih nije bilo", navodi se u saopštenju kompanije.

U saopštenju se dodaje da stručnjaci procenjuju nastalu štetu.

Američki pilot morao da napravi smeli potez prilikom spasavanja iz Irana



Američki oficir, član posade aviona oborenog u petak u Iranu, morao je rano jutros da napravi "smeli potez" da bi se sastao sa spasilačkim timom koji je ušao u tu zemlju, saopštili su američki zvaničnici koji su upoznati sa operacijom spasavanja.

"Volstrit džornal" navodi da je oboreni pilot bio povređen kada se borbeni avion u kojem se nalazio srušio u Iranu, ne navodeći šta tačno podrazumeva "smeli potez" koji je on morao da preduzme prilikom spasavanja.

Zvaničnici su naveli da su američke bespilotne letelice MQ-9 Riper pucale na Irance koji su pokušavali da uhvate oborenog američkog pilota, tokom njegovih približno 36 sati boravka u planinskom regionu Irana pre nego što je spasen. Iran je ponudio nagradu svakome ko pronađe američkog oficira, koji se u petak katapultirao iz oborenog lovca F-15E.

U iranskom napadu pogođeno skladište bahreinske kompanije Bapko enerdžiz



Bahreinska energetska kompanija Bapko Enerdžiz saopštila je da je danas u iranskom napadu pogođeno jedno od njihovih skladišta, u kome je nakon toga izbio požar. Kompanija je u saopštenju navela da je požar ugašen, a da se šteta procenjuje, prenosi Rojters.

Nije saopšteno da li je u napadu bilo povređenih. Kompanija Bapko enerdžiz osnovana je u avgustu 2007. godine kao podružnica Nacionalne agencije za naftu i gas (NOGA), regulatora naftne industrije Vlade Bahreina.

Tramp objavio snimak napada na Teheran, tvrdi da su ubijeni iranski vojni lideri

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social video-snimak za koji tvrdi da prikazuje "ogroman napad u Teheranu" u kojem je, kako je naveo, ubijeno mnogo iranskih vojnih vođa.

"Mnogi iranski vojni lideri, koji su loše i nerazumno rukovodili, uklonjeni su u ovom masivnom napadu u Teheranu, zajedno sa mnogim drugim ciljevima", napisao je Tramp.

Tramp je upozorio ranije u subotu da Iranu "ističe vreme" za postizanje dogovora.

Teheran: Irak izuzet od ograničenja prolaska kroz Ormuski moreuz

Komanda zajedničkih vojnih snaga Katam al‑Anbija iz Irana saopštila je da će Irak biti izuzet od bilo kakvih ograničenja u tranzitu kroz Ormuski moreuz, javljaju iranski mediji.

Portparol Komande Ebrahim Zolfaghari pojasnio je u saopštenju da se politika zatvaranja moreuza odnosi samo neprijateljske države Irana i istakao respekt Teherana prema iračkom suverenitetu, prenosi Shafaq.

On je, takođe, naglasio zajedničke stavove javnosti u obe zemlje, napominjući da iranski narod nije izolovan i dodao da Bagdad podržava Teheran.

Tramp: Spasen američki pilot aviona oborenog u Iranu, povređen je, ali je živ i zdrav

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su američke snage uspele rano jutros da pronađu i spasu i drugog člana posade aviona koji je oboren u petak duboko na teritoriji Irana, za koga je rekao da je zadobio povrede, ali da je "živ i zdrav".

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da je "tokom proteklih nekoliko sati vojska Sjedinjenih Država izvela jednu od najsmelijih operacija potrage i spasavanja u istoriji SAD", za jednog od američkih "neverovatnih oficira, koji je takođe veoma poštovan pukovnik".

"Ovaj hrabri ratnik bio je iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana, gde su ga gonili naši neprijatelji, koji su mu se približavali iz sata u sat, ali nikada nije bio zaista sam jer su njegov vrhovni komandant, ratni sekretar, načelnik Združenog generalštaba i njegovi saborci pratili njegovu lokaciju 24 sata dnevno i marljivo planirali njegovo spasavanje", istakao je Tramp.

Američki predsednik je rekao da je, prema njegovom uputstvu, vojska Sjedinjenih Američkih Država "poslala desetine aviona, naoružanih najsmrtonosnijim oružjem na svetu, da ga izvuku".

"Zadobio je povrede, ali biće dobro. Ova čudesna operacija potrage i spasavanja usledila je uporedo sa uspešnim spasavanjem još jednog hrabrog pilota, juče, što nismo potvrdili, jer nismo želeli da ugrozimo našu drugu operaciju spasavanja. Ovo je prvi put u vojnoj istoriji da su dva američka pilota spasena, odvojeno, duboko na neprijateljskoj teritoriji", istakao je Tramp.

On je poručio da američka vojska "nikada neće ostaviti" nijednog američkog pilota iza neprijateljskih linija.

"Činjenica da smo uspeli da izvedemo obe ove operacije, bez ijednog poginulog, ili čak ranjenog Amerikanca, samo još jednom dokazuje da smo postigli ogromnu vazdušnu dominaciju i superiornost nad iranskim nebom. Zaista imamo najbolju, najprofesionalniju i najsmrtonosniju vojsku u istoriji sveta", kazao je Tramp.

Više američkih zvaničnika reklo je za Si-Bi-Es da je američki član posade aviona koji je oboren iznad jugozapadnog područja Irana spasen rano jutros po lokalnom vremenu.

Za napad na američki avion, u kome su se nalazila dva člana posade, odgovornost je preuzeo iranski Korpus garde islamske revolucije (IRGC).

Pilot F-15E se bezbedno katapultirao i spasila su ga dva vojna helikoptera, ranije su rekli američki zvaničnici, ali se drugi član posade, oficir za sistem naoružanja, do jutros vodio kao nestao.

Tokom akcija spasavanja u petak, američki helikopter koji je prevozio jednog spasenog pilota pogođen je vatrom iz lakog oružja, a tom prilikom ranjeni su članove posade, ali je helikopter bezbedno sleteo.

Iranski dronovi pogodili naftni kompleks i vladine kancelarije u Kuvajtu

Iranski dronovi pogodili su kompleks naftnog sektora Kuvajta, kancelarije koje koriste vladina ministarstva i dva postrojenja za elektrane i desalinizaciju vode u Kuvajtu, saopštile su vlasti te zemlje.

Nakon napada, u kompleksu naftnog sektora Kuvajta izbio je požar, a kuvajtska naftna korporacija je saopštila da se vatrogasne ekipe za hitne slučajeve nalaze na licu mesta i da gase požar, prenosi Skaj njuz.

Ministarstvo električne energije, vode i obnovljivih izvora energije te zemlje saopštilo je da su iranski dronovi napali dva postrojenja za elektrane i desalinizaciju vode.

