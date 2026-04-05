Harmonikaš Dragan Stojković Bosanac upisao je Ekonomski fakultet, na kojem je i diplomirao.

Sa tom diplomom, Bosanac se zaposlio u Radio Beograd, gde je jedno vreme bio glavni i odgovorni urednik u muzičkoj produkciji.

- Završio sam Ekonomski fakultet. Pa, kako bih radio u državnoj firmi? Nije to kao danas, časna reč i gotova stvar. Moja diploma je bila na proveri u RTS-u. Nema tu "jesam" ili "nisam", uzimaju fotokopiju overene diplome - otkrio je Dragan.

Visoko obrazovanje stekla je i njegova ćerka Aleksandra Džidža Stojković, koja je završila Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu.

- Volim da sam estradni umetnik, a ovo je neko moje privatno zadovoljstvo. Glupo je da me u emisijama predstavljaju kao magistra muzike, kad sam javnosti poznata kao pevačica - skromno je poručila Džidža gostujući nedavno u jednoj televizijskoj emisiji.

Pre dva meseca izgubila bebu

Aleksandra Džidža Stojković pre dva meseca izgubila je bebu, a nedavno je progovorila o teškom periodu. Istakla je da je partner Milan sve vreme bio uz nju i da joj je bio velika podrška.

- Sada se dobro osećam, pozitivna sam. Izašla sam iz cele te situacije zahvaljujući porodici, prijateljima i kumovima. Iz svega toga izašla sam jača, gledam samo napred i nazad se nikako ne vraćam. Imala sam jako težak period, bila mi je potrebna, ali mi je i prijala samoća, sama sa svojim mislima. Milan i ja smo to zajedno pregurali, ostavili smo sve iza sebe i idemo dalje - rekla je Džidža, pa nastavila:

– Nije to uticalo na nas negativno u smislu da se naš odnos poljuljao. Naprotiv, postali smo još bliži. Milan je razumeo moju bol, što je u tom trenutku bilo izuzetno važno. Žene to jako teško podnose; podrška i razumevanje partnera su tada ključni. Imala sam tu sreću da sam od njega sve to dobila. Kada sam bila nervozna i ljuta, razumeo je. Mnogo mi je značio u tim ključnim momentima, kao što sam i ja njemu. Još više sam se zaljubila u njega i sada se zajedno borimo dalje - priznala je za Kurir.