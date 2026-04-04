Vasil Trojanov Bojanov, poznatiji kao Azis (47), pokazao je nove grudi, nakon oporavka od estetskog zahvata koji je uključivao 600 kubika silikona.



Bugarski pevač ponovo je izazvao buru na društvenim mrežama nakon što je pokazao novi izgled. Naime, umetnik je odlučio da ugradi silikonske implante u grudi, koje je sada ponosno istakao,

Iako su reakcije publike podeljene, te su mnogi uputili kritike na njegov račun, Azis nije ostao dužan.

- 132 cm obim prsa! Konačno su mi se grudi obnovile. Teško mi je da spavam na trbuhu zbog volumena grudi, ali navikao sam se. Mogu ih nazvati - umetničko delo- bez sumnje. Prilažem i video uz slike da ne bude dileme. Ne želim savete od fitness gurua, molim vas prestanite! Ne želim biti kao vi, živim u budućnosti. Svako može da trenira, nisam nikoga zaustavio. Učinak naravno neće biti 132 cm ako će da spava u teretani. Razumem zabrinutost mnogih, ali zaista usmerite svoju energiju i znanje na drugog. Moj instruktor je moj plastični khirurg . Volim te i znaj, ti si Michelangelo - napisao je Azis.

Pevač je pokazao implante i čvrste grudi u atlet majici, te je pozirao sa velikim samopouzdanjme

U svom prepoznatljivom stilu, poručio je hejterima da gledaju svoja posla i da se bave sopstvenim životima.

